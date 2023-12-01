Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) 40’ncı kuruluş yıl dönümü Başkent Üniversitesi’nde düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

Başkent Üniversitesi Kıbrıs Türk Tarihi Araştırmaları Merkezi, Gastronom ve Mutfak Sanatları Bölümü ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği iş birliğindeki etkinlikler kapsamında, Gastro Diplomasi etkinliği ve konferans düzenlendi.

Bangladeş Büyükelçisi, Pakistan Büyükelçisi, Sierra Leona Büyükelçisi, KKTC Cumhurbaşkanlığı Tarih Araştırma Komite Başkanı Hasan Topal, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Başkanı, TÜRKSOY Genel Sekreterliği, T.C. Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığı, Türk Tarih Kurumu Başkan Yardımcısı, Yüksek Öğretim Başkanlığı temsilcilerinin katıldığı Gastro Diplomasi etkinliği, KKTC’nin Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu’nun açılış konuşması ile başladı. Etkinlikte sonrasında, davetlilere Kıbrıs Türk mutfağından yemekler ikram edildi ve pasta kesildi.

Başkent Üniversitesi Kıbrıs Türk Tarihi Araştırmaları Merkezi tarafından düzenlenen konferans ise saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Kıbrıs Gazilerinin de katıldığı konferansta açılış konuşmasını Kıbrıs Türk Tarihi Araştırmaları Merkezi Müdürü Doç. Dr. Mehmet Balyemez yaptı, ardından KKTC’nin Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu “Kıbrıs Türk halkının var olma mücadelesinin kronolojik gelişimini” anlattı. Sonrasında konuşan Emekli Büyükelçi Ertuğrul Apakan, Lozan Barış Antlaşması sonrasında kurulan düzenin bölgede denge yarattığını, Kıbrıs Türklerinin Zürih ve Londra Antlaşmaları ile bağımsızlığı ilan edilen Kıbrıs Cumhuriyeti’nde eşit kurucu ortak olduğunu ifade etti ve müzakerelerin kurucu eşitler arasında olması gerektiğini vurguladı. Apakan konuşmasında, Kıbrıs Barış Harekatı öncesi ve esnasında Dışişleri Bakanlığında yaşanan gelişmeleri de aktardı.

Konferans, Emekli Büyükelçi Ertuğrul Apakan ile Emekli Tuğgeneral Cemal Ergun Eruç’a KKTC’nin 40’ıncı Kuruluş Yıldönümü anısına özel olarak tasarlanan seramik tabak takdimi ve hatıra fotoğrafı çekimi ile son buldu.