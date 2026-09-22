Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Faiz Sucuoğlu, bakanlığa bağlı dairelerin müdürleriyle ilk toplantısını gerçekleştirerek, bakanlığın öncelikli konularını belirledi.

Toplantıda öncelikli olarak Limanlar Dairesi’nin yeniden yapılandırılması konusunda atılabilecek adımlar değerlendirildi.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, toplantıya, bakanlık müsteşarı Murat Salel ile Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu (BTHK) Başkanı Kadri Bürüncük de katıldı.

-“Limanlar ile ilgili önemli kararlar arifesindeyiz”

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Sucuoğlu, limanların uluslararası standartlarda hizmet verebilmesi için atılması gereken adımlar hakkında Bakanlar Kurulu’nun bilgilendirileceğini ifade ederek, “Limanlarımızın yaşamsal önemini en acı şekilde tecrübe ettik. Bu nedenle limanlar konusu önceliklerimizin başında geliyor. Limanlarımızın geleceğiyle ilgili önemli kararların arifesindeyiz.” dedi.

Sucuoğlu, toplantıda ele alınan bir diğer önemli konunun fiber optik altyapının tamamlanmasına yönelik yürütülecek çalışmalar olduğunu ifade etti.

Karayolları Dairesi’nin yol güvenliğinin artırılmasına yönelik yürüttüğü aydınlatma, bakım ve onarım çalışmalarındaki son durum ile öncelikli projeler arasında yer alan Girne-Çatalköy Yolu'nun da gündeme geldiğini kaydeden Sucuoğlu, “Önümüzdeki üç ay içerisinde Girne-Çatalköy Yolu'nu tamamlamak öncelikli hedeflerimiz arasında yer alıyor.” dedi.

-“Sonuç odaklı politikalar uygulayacağız”

Önceki dönemlerden devralınan modern araç muayene istasyonları, yeni toplu ulaşım sistemi ve Ercan Havalimanı'nda yapılması planlanan Meteoroloji Kulesi de dahil olmak üzere birçok konuda sonuç odaklı politikalar uygulayacaklarını belirten Sucuoğlu, “Bakanlığımızın sorumluluk alanına giren konularda halkımızın beklediği önemli hizmetler var. Amacımız, halkımızın sorunlarına çözüm üretmek ve hizmet beklentilerine yanıt vermektir.” ifadelerini kullandı.

Bakanlık toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda, Bakanlık Müdürü Selcan Erkan, Özel Kalem Müdürü Hande Güzoğlu, Plan/Proje Müdürü Ayşe Tosunoğlu, Karayolları Dairesi Müdürü Hakan Bozkaya, Posta Dairesi Müdürü İlknur Ertayfur Topal, Telekomünikasyon Dairesi Müdürü Ömer Kanlı, Sivil Havacılık Dairesi Müdürü Hayran Bolkan, Planlama ve İnşaat Dairesi Müdürü Oğuz Akçay, Trafik Dairesi Müdürü Ahmet Aydın ve Meteoroloji Dairesi Müdürü Mediha Orun Sarp yer aldı.