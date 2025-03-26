KKTC’nin ilk Başbakanı Mustafa Çağatay, ölümünün 36’ncı yılında törenle anılacak.

Milli Günleri Kutlama Merkez Komitesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, 3 Nisan Perşembe günü saat 10.00’da Karaoğlanoğlu Mezarlığı’nda yapılacak tören, protokolün yerini almasıyla başlayacak.

Törende, Cumhurbaşkanı ve Çağatay’ın ailesi tarafından çelenk sunulmasının ardından Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı ile bayraklar göndere çekilecek.

Mustafa Çağatay’ın ailesi adına İsmail Bozkurt’un konuşma yapacağı tören, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın konuşmasıyla sona erecek.