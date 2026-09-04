Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Girne'deki gemi kazasından kurtarılarak Kocaeli'ye nakledilen hamile kadını hastanede ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Girne açıklarında meydana gelen gemi kazasından sonra ambulans uçakla Kocaeli'ye getirilen Menekşe Nur Gökdaş'ı ziyaret eden Vali Aktaş ve Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, hamile kadına geçmiş olsun dileklerini ilettiler.

Gökdaş ile eşi Volkan Gökdaş, Aktaş ve Büyükakın'a ziyaretleri için teşekkür etti.

Kocaeli Üniversitesi Hastanesi'nde gerçekleşen ziyarette Aktaş ve Büyükakın'a İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Şevket Avcı eşlik etti.