Türkiye Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Silivri açıklarındaki kazada batan geminin yerinin tespit edildiğini bildirdi.

Türkiye MSB'den yapılan açıklamada, 2 Eylül 2026'da Silivri açıklarında iki ticari geminin çarpışması sonucu batan Tuğberk İmamoğlu isimli gemiyi ve mürettebatı arama çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, "İlk günden itibaren kaza bölgesinde çalışmalarını sürdüren Deniz Kuvvetlerimizin TCG Akın kurtarma ve yedekleme gemisi, batan geminin yerini tespit etti. Deniz Kuvvetleri unsurlarımız çalışmalarına koordineli şekilde devam ediyor." ifadeleri kullanıldı.