Mersin Valiliği, Mersin Uluslararası Limanı'nda bir iş makinesinin konteynerin üzerine devrilmesi sonucu "etil akrilat" olarak değerlendirilen maddenin çevreye sızdığını, AFAD KBRN ekiplerince yapılan incelemede herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığını ve yoğun kokudan etkilenen 35 kişinin sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 4 Eylül saat 02.20 sıralarında Mersin Uluslararası Limanı'nda iş kazası meydana geldiği belirtildi.

Bölgeye AFAD ekiplerinin gönderildiği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"AFAD ekiplerince yapılan incelemede, iş makinesinin bir konteynerin üzerine devrilmesi sonucu sızıntı meydana geldiği ve 'etil akrilat' olarak değerlendirilen maddenin çevreye yayılarak yoğun kokuya neden olduğu tespit edilmiştir. AFAD KBRN ekiplerince yapılan ölçümlerde herhangi bir olumsuz değere rastlanmamıştır. Tedbir amacıyla bölgede güvenlik alanı oluşturulmuş ve kısa sürede konteyner izole bir alanda bulunan güvenlik havuzuna taşınmıştır. Yoğun kokudan etkilenen 35 kişinin genel sağlık durumları iyi olup sağlık gözetimleri sürdürülmektedir."

Durumdan etkilenenlere geçmiş olsun dileği iletilen açıklamada, olaya ilişkin çalışmaların Valilik koordinasyonunda ilgili kurumlarca titizlikle yürütüldüğü kaydedildi.