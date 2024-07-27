Kıbrıs Kadın Öyküleri Derneği (KÖDER), "Hayatımıza Değer Katan Kadınlarımız" belgesel serisini, Dr. Selma Fehim'in hayatını konu alacak belgeselle 25'e çıkarıyor.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği ile imzalanan sponsorluk sözleşmesi çerçevesinde Kıbrıs Türk toplumunun ülkede hizmet veren ilk kadın uzman hekimi ünvanı sahibi Dr. Selma Fehim’in belgeselinin hazırlanmasıyla ilgili süreç başladı.

Kıbrıslı Türklerin ilk kadın "çocuk sağlığı ve hastalıkları" uzman hekimi de olan Fehim'in meslekteki başarısı yanında disiplinli ve titiz çalışma tarzı, özgür kişiliği, mütevazi, sevecen ve yardımsever yapısıyla gerçek bir sağlık gönüllüsü olarak hem hastalarının hem tıp camiasının hem de toplumun gözünde çok değerli bir yere sahip olduğu kaydedildi.

Açıklamada, Dr. Selma Fehim'in özgeçmişiyle ilgili şu bilgiler paylaşıldı:

"1932 yılında Mari(Tatlısu) köyünde dünyaya gelen Dr. Selma Fehim, öğretmen olan babasının mesleğinden dolayı birçok yerleşim yerini dolaştı, Lefkoşa Türk Lisesi’nin ardından İstanbul Tıp Fakültesi’nde tıp eğitimini ve ardından çocuk hastalıkları ihtisasını başarıyla tamamladı. 1963 yılı sonunda Kıbrıs’a dönen ve Dr Naim Adiloğlu’nun kliniği, Kızılay Hastanesi ve emekli olduğu 1992 yılına kadar Dr.Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde görev yapan Dr. Selma Fehim, burada uzman doktor ve klinik şefi olarak görev yaptıktan sonra ülkenin kamusal sağlık hizmetlerine Sağlık Kurulu üyeliği ve Başhekim vekaleti yaparak da katkısını sürdürdü.

Kendini meslekte geliştirmek için yurt dışındaki pediatri kongrelerine de sık sık katılan Dr. Selma Fehim, dünyadaki mesleki gelişmeleri de hep yakından takip eden bir hekim oldu."