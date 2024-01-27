Kıbrıs Kadın Öyküleri Derneğinin (KÖDER) “hayatımıza değer katan kadınlarımız” belgesellerin 22.’sinin şair, kültür-sanat alanında gazete yazıları ve televizyon programları hazırlayan, sosyal ve yardımsever kişiliğiyle bilinen Sevilay Sadıkoğlu ile ilgili olması kararlaştırıldı.

KÖDER tarafından verilen bilgiye göre, 2024 yılının ilk belgesel olacak olan Sevilay Sadıkoğlu belgeseli önümüzdeki aylarda bir KÖDER yapımı olarak toplumla buluşacak.

-Ekingen: “Yeni yılda da büyük bir motivasyon ve gönül birliği içinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz”

KÖDER Başkanı Şenay Ekingen, derneğin 22. belgeselinin en kısa zamanda toplumla buluşacağını kaydetti ve yeni yılda da büyük bir motivasyon ve gönül birliği içinde çalışmalarını sürdüreceklerini ifade etti. 3. yaşını kutlayan KÖDER’in toplumdan ve projelerini değerli bulan banka, yerel yönetimler ve sivil toplum örgütlerinden her geçen gün daha da fazla destek almaya başladığını belirten Ekingen, bunun hayatlarına değer katan daha fazla kadının gelecek kuşaklara taşınacağı belgesel-kitap üretilmesi anlamına geldiğini kaydetti.