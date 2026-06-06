Kolej Giriş Sınavı’nın ikinci basamağı (KGS-2) bugün yapılıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı KGS-2, 7 merkezde ve iki oturum şeklinde gerçekleştiriliyor.

Birinci oturum 09.00-10.30, ikinci oturum ise 11.00-12.30 saatleri arasında.

KGS-2; Türk Maarif Koleji, Girne 19 Mayıs Türk Maarif Koleji, Gazimağusa Türk Maarif Koleji, Güzelyurt Türk Maarif Koleji, İskele Evkaf Türk Maarif Koleji, Hala Sultan İlahiyat Koleji ve Lefke Gazi Lisesi’nde yer alıyor.

Kolej Giriş Sınavı, Türkçe, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler, İngilizce ve Matematik olmak üzere beş alt testten oluşan çoktan seçmeli bir sıralama sınavı.

Sınavla ilgili olarak yedi merkezde yaklaşık 240 öğretmen ve uzman görev alıyor.

Uzman ve deneyimli eğitimcilerden oluşan komisyonlar tarafından hazırlanan ve sınavdan 48 saat önce Bakanlığın Basım Merkezi’nde basılan soru kitapçıkları, bu sabah sınav sorumluları ve denetmenler eşliğinde sınav merkezlerine ulaştırıldı.

- Sonuçların bugün açıklanması öngörülüyor

Sınavın tamamlanmasının ardından soru kitapçıkları ve cevap anahtarları, Bakanlığın resmi internet sitesi olan www.mebnet.net adresinde yayımlanacak. Cevap kağıtlarının optik okuyucu ile değerlendirilmesinin ardından sınav sonuçlarının da bu akşam saatlerinde açıklanması öngörülüyor.

- 695 öğrenci kolejlere kayıt hakkı elde edecek

31 Ocak’ta yapılan KGS-1 ile KGS-2’den elde edilen puanların yüzde 50’şer oranında değerlendirilmesiyle oluşacak Kolej Giriş Puanı’na göre yapılacak sıralama sonucunda, kolejlerin kontenjanları doğrultusunda 2026-2027 öğretim yılı için toplam 695 öğrenci kayıt hakkı kazanacak.