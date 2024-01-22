Rum Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos’un, bugün gerçekleştirilecek Avrupa Birliği Dışişleri Konseyi toplantısına katılmak amacıyla Brüksel’e gittiği belirtildi.

Fileleftheros gazetesi, Avrupa Birliği Dışişleri Konseyi toplantısında ana gündem maddesinin Orta Doğu’daki durum olduğunu yazdı.

Gazete, Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya dayanarak Kombos’un, İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz, çalışma yemeği çerçevesinde Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebul Geit, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faisal bin Farhan Al Saud, Mısır Dışişleri Başkanı Sameh Shoukry, Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ve Filistin Yönetimi Dışişleri Bakanı Riyad al-Maliki ile ayrı ayrı gayriresmi temaslarda bulunacağını yazdı.

Habere göre Kombos, toplantı çerçevesinde ayrıca mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler de yapacak.