Güney Kıbrıs Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos’un Rum kesiminin Gazze’ye insani yardım taşınmasına ilişkin önerisini, AB Dışişleri Bakanlarına sunduğu haber verildi.

Fileleftheros gazetesi, Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya dayanarak, Kombos’un da katıldığı Brüksel’deki AB Dış İlişkiler Konseyi toplantısında Hamas’ın İsrail’e yönelik terör saldırısının ardından Orta Doğu’daki mevcut durum, Ermenistan ve Azerbaycan’la ilgili son gelişmelerin yanı sıra Rusya'nın Ukrayna karşı saldırganlığının ele alındığını yazdı.

Orta Doğu’daki durumla ilgili olarak Hamas’ın İsrail’e yönelik terör saldırılarını yeniden kınayan Kombos, Gazze’deki insani durumun kötüleşmesi üzerinde durarak, Gazze’ye kesintisiz ve güvenli bir şekilde insani yardım sağlanması için Rum kesiminin denizden bir koridor meydana getirilmesine dair ortaya koyduğu öneriye değindi.

Gazeteye göre, Kombos, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis tarafından Paris’te Gazze için yapılan uluslararası yardım konferansında ortaya konan önerinin acil, orta ve uzun vadeli çözümler ve teknik düzenlemelerle birlikte somut bir uygulama planı öngördüğünü ifade etti.

Kombos, Güney Kıbrıs’ın bölge devletleriyle iyi ilişkileri olması ve Gazze’ye coğrafi olarak en yakın Avrupa devleti olmasından ötürü, önerinin uygulanması konusunda güçlendirici bir şekilde çalıştığını da ifade etti.

Ermenistan ve Azerbaycan’la ilgili durum konusunda ise, politik, ekonomik ve insani durumla başa çıkılması için AB tarafından Ermenistan’a önerilen destek tedbirlerinden memnuniyet duyduğunu belirten Kombos, Azerbaycan'ın şiddet kullanılmasını önleyecek ekstra tedbirler alınması gerektiğini savundu.

Kombos, Avrupa Birliği'nin durumu yakından takip etmesi ve Ermenistan ile Azerbaycan arasında sürdürülebilir barışa ilişkin çabaların egemenliğin tanınması aynı zamanda sınırların dokunulmazlığı ve toprak bütünlüğü ilkelerine dayanması gerektiğini de belirtti.

Güney Kıbrıs’ın Ermenistan’ın Dağlık Karabağ’daki kültürel mirasını koruma çabalarını desteklediğini de söyleyen Kombos, AB’yi, bu boyut da dâhil olmak üzere gerekli önlemleri almaya çağırdı.

Alithia gazetesinde yer alan habere göre ise, Güney Kıbrıs’ın yaklaşımını destekleyen üç temel unsur bulunduğunu dile getiren Kombos, bu unsurları "Gazze’yle coğrafik yakınlık", "Güney Kıbrıs’taki mevcut altyapılar" ve "bölgedeki kilit paydaşlarla stratejik ilişkiler" şeklinde sıraladı.

Kombos, denizden insani koridor oluşturulması için çalışmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.