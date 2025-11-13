Kıbrıs Türk Kooperatif Merkez Bankası, yani Koopbank, üreticilerle buluşmaya hazırlanıyor. Banka, tarımsal üretimin ülke ekonomisindeki önemine dikkat çekerek, üreticilere yeni destek adımlarını tanıtacağı bir toplantı düzenliyor.

Koopbank, üreticilerin finansal yükünü hafifletmek ve üretim süreçlerine kolaylık kazandırmak amacıyla geliştirdiği “Destek Kart” uygulamasını tanıtmak üzere, üreticilerle bir araya geliyor.

14 Kasım Cuma günü Koopbank Genel Müdürlük binasında gerçekleşecek toplantıda, tarım sektörünün önemli üretici birlikleriyle iş birliği protokolleri de imzalanacak.

Destek Kart ile üreticiler; ihtiyaçlarına göre belirlenecek kart limitlerinden, altı aya kadar vade kolaylığından ve hasat dönemine göre şekillenen esnek ödeme planlarından yararlanabilecek.

Kart ayrıca, TÜK, Binboğa, Zirai Levazım ve birçok satış noktasında geçerli olacak.