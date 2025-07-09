Koopbank yetkilileri, 2-5 Temmuz 2025 tarihleri arasında İngiltere’nin Manchester ve kooperatifçiliğin doğduğu kent olan Rochdale’de düzenlenen Uluslararası Kooperatifler Birliği(ICA) genel kuruluna ve Uluslararası Kooperatifçilik Günü (CoopsDay) festivaline üye sıfatı ile katılım göstererek oy hakkını kullandı.

100 FARKLI ÜLKEDEN 600’E YAKIN KATILIMCI

İngiltere’de gerçekleştirilen Uluslararası Kooperatifler Birliği(ICA) Genel Kurulu ve Kooperatifçilik Festivaliboyunca 100 farklı ülkeden 600’e yakın katılımcı bir araya geldi.Etkinliklerde Koopbank’ı Yönetim Kurulu Üyesi Prof.Dr.Veclal Gündüz ve banka müdürleri Özlem Alemdar Aksu ile Zehra Özkaynak temsil etti.

Koopbank heyeti, genel kurul yanında Uluslararası Kooperatif Bankacılığı Birliği’nin (ICBA) toplantısı ile kooperatifçiliğin başlangıç noktası olan Rochdale şehrinde düzenlenen ve birçok farklı konuşmacının katıldığı kooperatifçilik kongresine de katıldı.

ADAMIZDAKİ KOOPERATİFÇİLİĞİ ANLATMA FIRSATI BULDUK

Koopbank Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Veclal Gündüz yaptığı açıklamada, Birleşmiş Milletler’in 2025 yılını Kooperatifçilik yılı ilan etmesi ile bu yıl kutlanacak olan Uluslararası KooperatifçilikGününün daha da önem kazandığını belirtti. Gündüz, gerçekleşen etkinliklerde uluslararası arenada yer alırken paydaşlarla yapılan bilgi alışverişinde KOOPBANK ve güzel adamızdaki kooperatifçiliği anlatma fırsatı bulmaktan dolayı mutlu olduklarını kaydetti.

Gündüz, ayrıca Koopbank adınaUluslararası Kooperatifler Birliği Başkanı Dr. Ariel Guarco’nun ziyaret süresince misafirperverliğinden dolayı teşekkürlerini iletti.