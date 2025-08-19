Kooperatif Görevlileri Sendikası’nın (KOOP-SEN), Kıbrıs Türk Kooperatif Merkez Bankası Ltd. iştiraklerinden Koop-Süt, Zirai Levazım Kooperatifi ve Binboğa Yem Kooperatifi’ndeki süresiz grevi, altıncı gününde devam ediyor.
Çalışanlar bugün Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı önünde eylem yapıyor. Sendika yetkililerinin saat 10.00’da basın açıklaması yapması bekleniyor.
KOOP-SEN, üç iştirakte çalışanların temmuz ayı maaşlarının ödenmemesi nedeniyle geçtiğimiz salı günü greve giderek, Kooperatif Merkez Bankası Genel Müdürlüğü önünde eylem yapmıştı.
Eylem, Başbakanlık ve Kooperatif Şirketler Mukayyitliği önünde de devam etmişti.