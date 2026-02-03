Polis Genel Müdürlüğü (PGM), 2026 yılının ocak ayında ölümlü trafik kazaları ve can kayıplarında belirgin bir azalma yaşandığını işaret ederek, trafik güvenliğinin sağlanması adına polis denetimlerinin her konuda devam edeceğini belirtti ve tüm sürücülere trafik kurallarına uymaya ve kazaların önlenmesinde katkı sağlama çağrısı yaptı.

“Trafik Kurallarına Uyarak Sen De Güvenli Trafiğe Katkı Yap” ve “Birlikte Yapabiliriz” sloganıyla PGM’den yapılan açıklamada, trafikte güvenlik seviyesini artırmak amacıyla Polis Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen “toplum destekli polislik uygulamaları ve farkındalık çalışmaları” sonucunda, 2026 yılının Ocak ayında meydana gelen ölümlü trafik kaza sayısı ile yaşanan can kayıplarında, önceki yıla kıyasla belirgin bir düşüş sağlandığının görüldüğü kaydedildi.

Ocak 2025'te meydana gelen 7 kazada 8 kişinin yaşamını yitirdiği belirtilen açıklamada, 2026 Ocak ayında ise bu sayının 1 olduğuna dikkat çekildi.

2026'nın ilk ayında 1'i ölüme, 65'i yaralanmayla ve 170'i hasarla sonuçlanan toplam 236 trafik kazası meydana geldiği ifade edilen açıklamada, ölümle neticelenen kazada 1 kişi yaşamını yitirirken, yaralanmayla sonuçlanan kazalarda ise 100 kişinin yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, bir aylık dönemde meydana gelen trafik kazalarının başlıca sebeplerinin dikkatsiz sürüş, sürat, alkollü içki tesiri altında araç kullanmak ve diğer sebepler olarak kayıtlara geçtiği kaydedildi.

Polis açıklamasında, trafik güvenliğinin sağlanması adına polis denetimlerinin her konuda devam edeceği hatırlatılarak, tüm sürücülere trafik kurallarına uyma ve kazaların önlenmesine katkı sağlama çağrısı yapıldı.