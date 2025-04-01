Ünlü sanatçı Koray Avcı, Ramazan Bayramı’nın birinci gününde Merit Crystal Cove Otel’de, ikinci gününde ise Merit Royal Diamond Otel’de sahne aldı. Bayramda iki bini aşkın hayranı ile Merit Otellerinde buluşan Koray Avcı, hafızalardan silinmeyecek konserlere imza attı.

Değerli sanatçı Volkan Konak’ın ani vefatı dolayısıyla büyük bir üzüntü yaşayan Koray Avcı, bayramın ikinci akşamı Merit Royal Diamond’taki konserini, Volkan Konak’a ithaf ederek sahnesine onun şarkıları ile başladı. Sanat kariyerinde her zaman yanında olan çok değerli bir ağabeyini zamansız kaybeden Koray Avcı’nın, repertuvarını değiştirerek Volkan Konak’ın unutulmaz şarkılarına yer verdiği konserinde duygusal anlar yaşandı. Volkan Konak’ın sesinden şarkıların dinlendiği ve sahne arkasındaki dev ekrana Volkan Konak ile Koray Avcı’nın fotoğraflarının yansıtıldığı anlarda Koray Avcı da konuklar da gözyaşlarını tutamadı.

“BUGÜN VOLKAN AĞABEYİM İÇİN SAHNEDEYİM”

“Bu akşam şarkılarımızı Volkan Konak için söyleyeceğiz, yıllar önce sokaklarda müzik yaparken insanlar toplansın diye, önce Volkan Konak şarkılarını söylerdim, hep hayalimdi onunla birlikte şarkı söylemek, ama o daha fazlasını yaptı. Bana ağabeylik, öğretmenlik yaptı, her şeyi ondan öğrendim” diyen Koray Avcı’ya hayranları yoğun alkışlarla destek oldu. Volkan Konak’ın “Sanatçının düğünü ve cenazesi olmaz” sözünü hatırlatan Koray Avcı, “Bugün Volkan Ağabeyim için sahnedeyim” diyerek konserine devam etti.

10. YILA ÖZEL ALBÜM YAKINDA DİNLEYİCİLERİYLE BULUŞACAK

Bayramın 1. günü verdiği röportajda, 10. sanat yılına özel olarak yepyeni şarkılarla hazırladıkları albümde sona gelindiğini belirten Koray Avcı, yazın başlarında yeni albümünü dinleyicileriyle buluşturacağının müjdesini verdi.

“ÖZEL GÜNLERİMİZE, ULUSAL GÜNLERİMİZE DAHA FAZLA BAĞLANMALIYIZ”

Eski bayramlarla ilgili anıları sorulan sanatçı, aileyle birlikte yapılan bayram kahvaltılarını, sonrasında Ankara sıcağında yapılan akraba ziyaretlerini, akşamları yine hep birlikte yenen kalabalık yemekleri ve sohbetleri çok özlediğini dile

getirdi. Şimdi o bayramların kalmadığını, özel günlerimize, ulusal günlerimize daha fazla bağlanmamız gereken dönemlerde olduğumuzu söyleyen Koray Avcı, artık ekip arkadaşları ve sevenleri ile kocaman bir ailesi olduğunu, bayram sabahı aile büyüklerini telefonla arayarak kutladığını belirtti.