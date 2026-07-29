Kozanköy'de sabah saatlerinde çıkan yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının sürdüğü açıklandı.
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Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’ndan verilen bilgiye göre, yangına, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Polis Genel Müdürlüğü İtfaiye, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı, Orman Dairesi’nin iş birliğinde itfaiye araçları, arazöz, YAMA, YİM, İHA, iş makineleri, su tankerleri ve 91 personelle müdahale edildi.
Bu sabah 08.50'de başlayan yangın saat 10.20 sıralarında kontrol altına alınırken bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.