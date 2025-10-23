Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi (KSTÜ) soruşturması kapsamında tutuklu yargılanan okulun genel sekreteri ve hissedarlarından S.G. ve uluslararası ofis sorumlusu A.S, bugün yeniden Lefkoşa’da Ağır Ceza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Duruşmada; İddia Makamı Başsavcılık adına Kıdemli Savcı Mustafa İldeniz, sanık avukatları Doğa Zeki ve Talat Tanca hazır bulundu.

Sanık S.G’nin avukatı Doğa Zeki, müvekkilinin tüm dosyalarında maddi kısımlarıyla ilgili meblağları yatırma niyetinde olduğunu ifade etti.

Mahkeme, davanın 28 Ekim Salı gününe ertelenmesine emir verdi.

Sanık S.G, geçen duruşmalarda 15 dosyada toplam 412 davadan, diğer sanık A.S ise iki dosyada toplam 20 davadan itham edilmişti.

Sanık S.G, ayrıca "sahte diploma" soruşturması kapsamındaki ithamda isimleri okunan kişilerle ilgili kabul beyanında da bulunmuştu.