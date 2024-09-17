Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi (KSTU) soruşturması kapsamında tutuklu yargılanan okulun genel sekreteri ve hissedarlarından S.G., ve okulun uluslararası ofis sorumlusu A.S., devam eden ilk tahkikat duruşması için bugün yeniden Güzelyurt Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Güzelyurt Kaza Mahkemesi Yargıcı Gülay Süleymanoğlu Uğur, duruşmanın tanıkların dinlenmesine devam etmek üzere 19 Eylül Perşembe gününe ertelenmesine emir verdi.

Güzelyurt Kaza Mahkemesi Yargıcı Gülay Süleymanoğlu Uğur huzurunda görüşülen duruşmada, Başsavcılık adına Savcı Damla Güçlü, sanık avukatları Doğa Zeki ile Talat Tanca ve Asiye Yetkiner hazır bulundu.

Bugünkü duruşmada iddia makamı mahkemeye iki tanık dinletti.

- Tanık O.Ö: “Aynı öğrenci için birden fazla komisyon ödendiği tespit edildi”

İddia makamın ilk tanığı olan O.Ö., Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi'nin mali yapısıyla ilgili denetim yapmak için üniversitenin kurucusu Ece Uysal tarafından görevlendirildiklerini ve ekip olarak Türkiye’den geldiklerini belirtti.

Tanık, O.Ö., üniversitenin muhasebesinde bilgisayar ortamında ve fiziki olarak kontrol ve denetim yaptıklarını mahkemeye aktardı.

İnceledikleri faturalarda usule uygun olmayan bazı tespitlerde bulunduklarını kaydeden Tanık O.Ö., bu davaya unsur bir firmaya ait faturaların sözleşmelerini talep ettiklerini belirtti.

Tanık O.Ö., “Üniversitelerde bu tip alımlar bir sözleşmeye bağlı olur. Öğrenci temini yapan acente firmasıdır. Bu tip firmalar getirdikleri öğrenci başına komisyon alırlar. Faturaların sözleşmesinin olmaması ve bazı faturaların ekinde hangi öğrencinin kaydı karşılığında fatura düzenlendiğinin listesi olmaması şüphe uyandırıcıdır.” dedi.

İncelemelerin devamında ekinde öğrenci listesi olan faturalar tespit ettiklerini belirten Tanık O.Ö., listede ismi olan öğrencilerle iletişime geçildiğini ifade etti.

Tanık O.Ö., öğrencilerin bu firmayla bir bağlantısı olmadan bizzat kayıt yaptırdıklarını ifade ettiklerini söyledi.

Listede ismi olan bazı öğrencilerin farklı faturalarda da isimlerinin tespit edildiğini, aynı öğrenci için birden fazla komisyon ödendiğinin görüldüğüne dikkat çeken Tanık O.Ö., tespitlerini KSTU Direktör Vekilliği görevini yürüten M.A’ya bildirdiklerini ve konuyla ilgili şikayetlerinin olduğunu dile getirdi.

- Tanık M.A: “Acentelerle farklı tutarlar üzerinden anlaşma yapıldığı için bir sözleşme olması gerekiyor”

Diğer tanık Helpco Education Co. Ltd Sekreteri ve Direktör Vekili M.A., üniversitenin idari çalışanlarından gelen bazı ihbarları dikkate alarak Türkiye’den bir ekiple şüphe uyandıran işlemler için inceleme yapmaya geldiklerini belirtti.

İhbarların genel olarak öğrenci gelirleri ve tedarikçi faturalarında bazı şüpheli işlemlere yönelik olduğunu kaydeden Tanık M.A., “Hem tedarikçi hem de öğrencileri ilgilendirdiği için, uluslararası öğrencilerin acente faturalarını ve ödemelerini inceledik. İncelemeler, İstanbul’dan gelen O.Ö., isimli kişinin üniversitede çalışan muhasebe birimi personelleriyle yaptığımız çalışmalardır. İlk etapta 100 bin dolar ve 100 bin euronun üzerinde olan ödemeleri incelemeye başladık. Burada karşımıza söz konusu firmaya yapılan toplam 146 bin 96 euroluk öğrenci komisyonu içeriğinde acente ödemesine rastladık.” ifadelerini kullandı.

Muhasebe biriminden örnek bir fatura istediklerini ve kendilerine 48 bin 810 euro değerinde bir fatura getirildiğini, ancak faturanın içinde hangi öğrenciler için ödendiğine dair bir bilgi bulamadıklarını ifade eden Tanık M.A., söz konusun şirketle olan sözleşmeyi talep ettiklerini ancak böyle bir sözleşmenin olmadığına ilişkin beyanat aldıklarını söyledi.

“Acentelerle farklı tutarlar üzerinden anlaşma yapıldığı için bir sözleşme olması gerekiyor. Hem öğrenci listesi, hem de sözleşme olmayınca şüpheli işlem kaydıyla mali polise ifade verdik.” diye konuşan Tanık M.A., şirketin kurucusu tarafından kendisine vekalet verildiğini aktardı.

Okul tarafından ödeme yapılan ve firma tarafından kesilen diğer faturaları mali polisin inceleme altına aldığını belirten Tanık M.A., bu süreçte bazı faturalarda öğrenci listelerinin de bulunduğunu dile getirdi.

Faturalarda aynı öğrenci için yapılan tekrar ödemelerine rastlandığını kaydeden Tanık M.A., söz konusu öğrencilerden okulda kaydı olanlarla yaptıkları görüşmelerde “okula doğrudan kayıt olduklarını, böyle bir acenteyle iletişime girmediklerini, bu noktada bir yazışmanın iletişim ve belgenin ellerinde olmadığını” kendilerine aktardıklarını ifade etti.

Bu bilgiyi polisle paylaştıklarını belirten Tanık M.A., mali polisin incelemeleri genişleterek daha fazla öğrenciyle soruşturmasına devam ettiğini dile getirdi.

Bir soru üzerine Tanık M.A., “Faturalar elektronik faturalardı, ıslak imzalı değildi, fotokopi tarzıydı. Bu olaylardan dolayı şikayetçiyim.” ifadelerine yer verdi.

- Her iki sanık, toplam 130 davadan itham edilmişti

130 davadan itham edilen sanıklar aleyhinde “Sahtekarlıkla Para Temini”, “Dolandırıcılık”, “Sahte Belge Düzenleme ve Tedavüle Sürme”, “Hesaplarda Hile ve Sahtekarlık Yapma”, “Suç Geliri Aklama”, “Sahte Banka Ödeme Emrini Tahrik”, “Müstahdem Tarafından Sirkat” suçlamaları bulunuyor.

-Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılama süreci devam ediyor

Öte yandan, KSTU soruşturması kapsamında yargılanan okulun genel sekreteri ve hissedarlarından S.G’nin, asistanı B.Ö, ile olan başka davasından dolayı, Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanma süreci devam ediyor.