Polis Genel Müdürlüğüne bağlı Mali Suçlarla Mücadele Şube Amirliği tarafından Güzelyurt'ta faaliyet gösteren Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi'nde yürütülen soruşturma kapsamında, Diş Tabipleri Odası Başkanı H.B. (E-60 ) tutuklanarak, bugün çıkarıldığı mahkemede teminata bağlandı.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, zanlı H.B., Sahte Evrak Düzenlemesini Tahrik Etme, Sahte Belge Düzenlenmesini Tahrik Etme ve Sahte Resmi Belgeyi Tedavüle Sürme suçlarından dün tutuklandı. Zanlı H. B. bugün çıkarıldığı Lefkoşa Kaza Mahkemesi huzurunda teminata bağlandı. Zanlı teminat şartlarını yerine getirmesinin ardından serbest kaldı. Olayla ilgili polis soruşturması sürüyor.