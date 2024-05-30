Polis Genel Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Amirliği tarafından Güzelyurt’ta Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi'nde (KSTU) yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanarak iki ay süreyle cezaevine gönderilen okulun direktörü ve hissedarlarından S.G., bugün yeniden Güzelyurt Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Mahkeme, ilk tahkikat duruşması için davanın 5 Haziran Çarşamba günü görüşülmesine emir verdi.

S.G. aleyhinde, “Sahtekarlıkla banka ödeme emri”, “Suç geliri aklama”, “Sahte belge düzenleme ve tedavüle sürme”, “dolandırıcılık” ve “Sahtekarlıkla para temini” suçlamaları bulunuyor.