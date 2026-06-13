Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Zeki Çeler, partinin geçmişte hem muhalefette hem de hükümette ortaya koyduğu tavrın bugün daha iyi anlaşıldığını belirterek, “Artık bu güvercin uçacak. Ak güvercin Meclis’te yerini alacak” dedi.

TDP Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre Çeler, BRT’de Pembe Paşaoğulları’nın hazırlayıp sunduğu programa katılarak, seçim süreci, TDP’nin hazırlıkları, yerel seçimlere ilişkin olası iş birlikleri, ekonomi politikaları ve Kıbrıs sorununa dair değerlendirmelerde bulundu.

Hükümetin seçim takvimine ilişkin nasıl bir karar alacağını yakından izlediklerini ifade eden Çeler, UBP’nin seçimleri erteleme ya da genel ve yerel seçimleri birlikte yapma eğiliminde olduğunu ileri sürdü.

Yerel ve genel seçimlerin aynı gün yapılmasının hem seçmen hem de Yüksek Seçim Kurulu açısından ciddi sorunlar yaratacağını ifade eden Çeler, bunun ekonomik gerekçelerle savunulmasının gerçekçi olmadığını söyledi.

Seçim sonuçlarının sağlıklı belirlenmesinin demokrasi açısından hayati olduğunu belirten Çeler, iki seçimin birlikte yapılması durumunda sayım sürecinin uzayacağına ve ek maliyetler doğacağına dikkat çekti.

-“TDP üçüncü parti konumunda”

TDP’nin yükselen bir trend içinde olduğunu ifade eden Çeler, yaptırdıkları anketlerde, üçüncü partinin TDP olarak göründüğünü söyledi. Çeler, partinin adaylarını aşamalı olarak tanıtacaklarını kaydetti.

TDP’ye yönelik yıpratma girişimlerinin de partinin yükselişinden duyulan rahatsızlığı gösterdiğini savunan Çeler, “TDP, her türlü yıpratmaya karşı birbirine sarılarak, seçimlerin üstesinden gelecektir.” dedi.

TDP’nin yeniden güçlü biçimde Meclis'te yer alacağına inandığını belirten Çeler, toplumun TDP’ye duyduğu özlemi sahada gördüklerini söyledi. TDP’nin en az beş milletvekiliyle Meclis’e girmesi gerektiğini kaydeden Çeler, TDP’siz geçen dönemde muhalefet eksikliğinin görüldüğünü savundu. Çeler, güçlü bir TDP’nin Meclis’te komitelerde görev alarak, ülke yararına yasalar üreteceğini ifade etti.

-“Sol belediyeciliğin başarılı olduğu görülüyor”

CTP ile yürütülen görüşmelere de değinen Çeler, TDP’nin temel amacının solun kendi içinde didişmesi değil, ülkeyi doğru yönetmek için birlikte hareket etmesi olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanlığı seçiminde TDP’nin ciddi bir fedakârlık gösterdiğini ve tüm enerjisiyle Tufan Erhürman’ın yanında durduğunu ifade eden Çeler, yerel seçimlerde ise mevcut sol belediyelerin korunması ve solun elinde olmayan belediyelerin kazanılması gerektiğini belirtti.

Bazı bölgelerde TDP ve CTP’nin ortak bağımsız aday desteklemesinin de mümkün olabileceğini belirten Çeler, görüşmelerin sürdüğünü ve temmuz başı gibi daha net bir tablonun oluşabileceğini ifade etti.

Sağlık alanında genel sağlık sigortasına geçişin en önemli icraatlardan biri olacağını söyleyen Çeler, Çalışma Bakanlığı döneminde bu konuda ciddi adımlar attığını ve altyapının hazırlandığını kaydetti. Çeler, TDP’nin önceliğinin üretimi artırmak, ekonomiyi canlandırmak ve hayatı ucuzlatmak olduğunu ifade etti.

-“TMK avantaj olmaktan çıkıp riske dönüşebilir”

Kıbrıs sorununa ve Taşınmaz Mal Komisyonu’na ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Çeler, TMK’nın Kıbrıs Türk tarafı açısından önemli bir mekanizmayken gerekli adımlar atılmadığı için zamanla dezavantaja dönüşme riski taşıdığını söyledi. Çeler, TMK’nın hızlı çalışması için bürokratik engellerin kaldırılması ve ekonomik kaynak yaratılması gerektiğini söyledi.

Türkiye ile ilişkiler konusunda da değerlendirmelerde bulunan Çeler, TDP’nin, Türkiye Cumhuriyeti yetkilileriyle doğru siyaset ve doğru diplomasi kurabileceğini belirtti. Zeki Çeler, Türkiye ile ilişkilerin Kıbrıslı Türklerin özünü ve sosyal yaşamını etkilemeden, karşılıklı saygı ve diyalog temelinde yürütülmesi gerektiğini ifade etti.