KTAMS, Anayasa'ya göre kamu çalışanlarının nakil işlemleri için bağımsız ve tarafsız organlar kurulması gerektiğini, "Nakil Kurulu’nun tüzükten çıkarılıp tarafsız ve bağımsızlığı yitirilerek siyasi iradenin etkili kılındığını", buna karşı mücadeleyi sürdüreceğini açıkladı

İyi İdare Yasası’na göre tarafsız olması gereken "yöneticilerin bulundukları mevkiyi yandaşlarına ayrıcalık tanımak için kullanmasının kabul edilemez olduğunu" belirten KTAMS, çalışanların siyasi renklere göre ayrıştırılmasına ve yasalara aykırı kararlar üretilmesine karşı demokratik haklarını kullanarak mücadeleyi sürdüreceğini duyurdu.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan’nın konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklama şöyle;

“KKTC Anayasası’nın 121. maddesi 2. fıkrası uyarınca, kamu görevlilerinin nakil işlemleri için tarafsız ve bağımsız organlar kurulur ve bu organların işleyişi yasa ile düzenlenir. Bu bağlamda kamu sağlık çalışanlarının nakil işlemleri için Kamu Hizmeti Komisyonu yetkilidir ve kurallar Kamu Sağlık Çalışanlarının Nakil İşlemleri ile İlgili Usül ve Esaslar Tüzüğü’nde belirlenmiştir.

Sendikamız 2021 yılında Sağlık Bakanlığı’na bağlı kurumlarda görev yapan bazı kamu sağlık çalışanlarının görevlendirme ve nakil işlemlerinde mevzuata uyulmadığı gerekçesiyle konunun soruşturulması için Ombudsman’a (Yüksek Yönetim Denetçisi’ne) başvurmuştur.

Bu hususta Sendikamıza gönderilen 17.07.2024 tarihli Ombudsman raporuna göre görevlendirmelerde yetki aşımı yapıldığı tespit edilmiştir.

Bu süreçte Sendikamız her türlü demokratik eylem ve grev hakkını kullanarak mevzuata aykırı işlemlere karşı durmaya devam etmiştir. Ancak, geçtiğimiz üç yıl boyunca nakil ve/veya görevlendirmelerde işbu Tüzüğe uymayan işlemler yapılmaya devam edilmiştir.

2023 yılında göreve atanan Sağlık Bakanı Sn. Hakan Dinçyürek Nakil Tüzüğü’nün usül ve esaslarına uymayarak, Nakil Kurulu toplanmadan, diğer bir deyişle Nakil Kurulu’nda söz hakkı olan sendikaların görüşü alınmadan nakil işlemi yapmıştır. Sendikamız bu gerekçeyle hukuki süreç başlatarak dava dosyalamıştır. Söz konusu hukuki sürecin başlatılmasının akabinde ise işbu Tüzük’te yapılan değişiklikle Nakil Kurulu Tüzük’ten çıkarılarak tarafsız ve bağımsız bir organ yerine siyasi irade etkili kılınmıştır.

İyi İdare Yasası’na göre tarafsız olması gereken yöneticilerin bulundukları mevkiyi yandaşlarına ayrıcalık tanımak için kullanması kabul edilemezdir. Sendikamız, çalışanların siyasi renklere göre ayrıştırılmasına ve yasalara aykırı kararlar üretilmesine karşı demokratik haklarını kullanarak mücadelesini sürdürecektir.”