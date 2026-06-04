Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan ile Dış İlişkiler Sekreteri Mehmet Oytam, Dünya Sendikalar Federasyonu (WFTU) çatısı altında İsviçre’nin Cenevre kentinde düzenlenen 114. Uluslararası İşçi Konferansı’na (ILC) katıldı.

KTAMS’tan yapılan açıklamaya göre, konferansta konuşma yapan Bengihan, Kuzey Kıbrıs’ta çalışanların karşı karşıya kaldığı ekonomik, sosyal ve sendikal sorunları gündeme taşıdı.

Bengihan, farklı ülkelerden emek örgütleriyle dayanışma mesajları paylaşarak, emekçilerin hak mücadelesinin uluslararası birlik ve dayanışmayla güçleneceğini vurguladı.