Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS),  Kalkınma Bankası’nda yarın yapılması planlanan grevin, Başbakan Ünal Üstel’in  sınavın ertelenmesi   ve  Kamu  Hizmeti Komisyonu tarafından  yapılması için talimat vermesi üzerine  askıya alındığını duyurdu.

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KTAMS Başkanı Güven Bengihan yaptığı yazılı açıklamada “14 Kasım Salı günü Kalkınma Bankası’nda  yapılması planlanan  göstermelik sınavın  iptali için  sendikamızın başlatmış olduğu  mücadele sonuç vermiş, ve Başbakan konuyla  ilgili hassasiyetimizi dikkate alarak sınavın ertelenmesi ve sınavın Kamu Hizmeti Komisyonu tarafından  yapılması için gerekli talimatı vermiştir. Bu bağlamda  13 Kasım Pazartesi günü  bankada başlatılacak grev  askıya alınmıştır” ifadelerini kullandı