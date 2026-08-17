Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, 16 Ağustos 2026 tarihinde saat 19.00 sıralarında Lefkoşa’da devriye görevinde bulunan Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekipleri tarafından uyuşturucu madde operasyonu gerçekleştirildi.

Devriye sırasında şüpheli olarak görülen A.O.K.’nin (E-33) kullanımındaki araçta ve ardından kalmakta olduğu ikametgâhta arama yapıldı.

Yapılan aramalarda, şahsın tasarrufunda yeşil reçete ile satılan toplam 203 adet hap ile 2 adet damla tespit edilerek emare olarak alındı.

Bahse konu şahıs tutuklanırken, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.