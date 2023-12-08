Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Kamu Görevlileri Yasası’nın 35. Maddesinin, Maliye Bakanlığı ile kamuda yetkili sendikalar arasında her yıl görüşme yapılması, uzlaşıya varılan konuların bir sözleşme ile bağlanarak hayata geçirilmesi, yasal düzenleme gerektiren konuların da Cumhuriyet Meclisi’ne sunulmasını emrettiğine işaret ederek, bunun yerine getirilmediğini belirtti.

Konuyla ilgili KTAMS Başkanı Güven Bengihan tarafından yapılan açıklamada, “Bu doğrultuda Maliye Bakanı Sayın Özdemir Berova’ya sendikamızın taleplerini 12 Ekim 2023 tarihinde yazılı olarak sunmuş olmamıza rağmen bugüne kadar sendikamıza herhangi bir geri dönüş yapılmamıştır” denildi.

“Yasa koyucuların yasaları uygulamaktan kaçınması devlet olma ve hükümet edebilme ciddiyeti ile bağdaşmamaktadır” ifadelerine yer verilen açıklamada, Bakan Berova’nın bir hafta içinde görüşmeye çağırmaması halinde KTAMS’ın her türlü eylem hakkını kullanacağı belirtildi.

Açıklamada ayrıca şunlar kaydedildi:

“Son yıllarda ülkemizde yaşanan yüksek enflasyon nedeniyle halkın alım gücü günden güne erimiştir. Gelinen aşamada çalışanların ve emeklilerin büyük çoğunluğu yoksulluk sınırı, asgari ücretliler ise açlık sınırı altında hayatlarını sürdürmeye çalışmaktadır.

Çalışanların ve emeklilerin maaşlarına yılda iki kez hayat pahalılığı oranında yapılan artışlar alım gücünün korunması anlamında yetersiz kalmıştır. Hayat pahalılığının maaşlara daha sık aralıklarla yansıtılması ve aynı zamanda vergi dilimlerinin ve kişisel muafiyetlerin güncellenmesi konusunda talepte bulunmuştuk. Hayat pahalılığının daha sık aralıklarla maaşlara yansıtılması konusunda yasal çalışma başlatılmış olmasına rağmen, vergi dilimlerinin ve kişisel muafiyetlerin güncellenmesi ile ilgili bir çalışma olup olmadığı konusunda sendikamıza herhangi bir bilgi verilmemiştir.

Hükümetin sermaye yanlısı tutumu nedeniyle, teşvikler ve muafiyetlerle her zaman desteklenen sermaye sahiplerinden vergi alınmazken, vergi yükü sadece maaşlı çalışanlara yüklenmiş, en adaletsiz vergi türü olan dolaylı vergilerle halkımız günden güne yoksulluğa sürüklenmiştir. Kamu çalışanlarının vergi dilimleri ve kişisel muafiyetleri yılda bir kez düzenlendiği için en düşük maaş alan çalışanlar dahi yüksek vergi dilimine girmiştir ve çalışanlar arasındaki vergi adaleti tamamen bozulmuştur. Yıl sonu yaklaşmış olmasına rağmen vergi düzenlemeleri ile ilgili çalışmanın başlatılmaması Maliye Bakanı’nın konu ile ilgili duyarsızlığının göstergesidir”