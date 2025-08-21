Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan, “Kayıp Şahıslar Komitesi (KŞK) çalışanlarının toplu iş sözleşmesi talebi hakkında adım atılmadığı” gerekçesiyle Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı eleştirdi.

Bengihan yaptığı yazılı açıklamada, KŞK emekçilerinin yıllardır yaşadığı iş güvencesi sorunu ve toplu iş sözleşmesi talepleriyle ilgili olarak Cumhurbaşkanı'ndan beş ay boyunca randevu talep etmeleri neticesinde 28 Temmuz tarihinde bir toplantı gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Tatar’ın söz konusu toplantıda, toplu iş sözleşmesi imzalanmasıyla ilgili Başsavcılıktan görüş alacağını söylediğini belirten Bengihan, Başsavcılığa gönderilecek yazının akıbeti her sorulduğunda “cuma günü” yazılacağının söylendiğini ancak bir ay geçmesine karşın yazının hala yazılmadığını belirtti. Bengihan, çalışanlara hayat pahalılığı ödeneğinin verilmediğinin de sendikanın bilgisine geldiğini kaydetti.

KŞK çalışanlarının, bu toplumun en derin yarası olan kayıp şahısların tespitinde emeği geçtiğini ifade eden Bengihan, şehitlerin ve kayıpların kimliklendirilmesinde görev yapan emekçilerin yok sayıldığını öne sürdü.

Bengihan, "Alım gücünün korunması için elzem olan hayat pahalılığı ödeneği hakkının gasp edildiğini, Uluslararası Hukukla güvence altına alınmış toplu pazarlık hakkının görmezden gelindiğini, KŞK projesine bağlı Kıbrıslı Rum emekçiler kendi yönetimleri tarafından güvence altına alınmışken, Cumhurbaşkanlığı bünyesinde çalışan Kıbrıslı Türk emekçilerin Kıbrıslı Rum meslektaşlarının yanında değersiz hissettirildiğini, verilen sözlerin tutulmadığını, toplumun tarihine ve onuruna hizmet eden insanlara karşı sorumsuzluk örneği gösterildiğini" savundu ve Cumhurbaşkanı'na yönelik eleştirilerde bulundu.

Bengihan, KTAMS’ın bu zihniyetle mücadele etmeye devam edeceğini belirtti.