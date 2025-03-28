Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği heyeti, Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi’nin 25-27 Mart tarihleri arasında Fransa’nın Strasbourg kentinde yer alan 48’inci Genel Kurulu ve komite toplantılarına katıldı.

K. T. Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar başkanlığındaki heyette, Gönyeli-Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, K. T. Belediyeler Birliği Uluslararası Delegasyon Sekreteri ve Girne Belediye Müdürü Hüseyin Köle ile Gönyeli-Alayköy Belediye Müdürü Ferruh Dülgeroğlu yer aldı.

48. Genel Kurul’un açılışı, Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Başkanı Marc Cools’un konuşmasıyla başladı.

Kongre’nin gündemindeki; Rusya Federasyonu’nun Ukrayna’ya karşı savaşı, siyasette kadına yönelik şiddet, dünyada yerel ve bölgesel demokrasi, mali yönetim, insan ticaretiyle mücadele, su kaynaklarının korunması ve çevreye duyarlılık gibi birçok başlık ele alındı.

Kongrede, Yerel yönetimlerin bu küresel sorunlara nasıl çözüm üretebileceği ve karar alma mekanizmalarındaki rolleri de değerlendirildi.

Su kaynaklarının adil kullanımı ve erişimi, iklim değişikliği ile mücadelede yerel yönetimlerin aktif rolü gibi konular tartışıldı. Evsizlikle mücadelede, Avrupa genelinde ortak çözümler geliştirme konuları da oturumlarda ele alındı.

İzleme Komitesi Toplantısı’na Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, İdari Komite Toplantısı’na Gönyeli-Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu ile Gönyeli-Alayköy Belediye Müdürü Ferruh Dülgeroğlu, Toplumsal Katılım ve İnsanlık Onuru Komite Toplantısı’na da Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul ile K. T. Belediyeler Birliği Uluslararası Delegasyon Sekreteri ve Girne Belediye Müdürü Hüseyin Köle katıldı.