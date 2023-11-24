Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği’nden (KTBB) bir heyet Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Ortadoğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA) Olağanüstü Genel Kurulu’na katıldı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde “Kentsel Çözümlere Öncü Olmak” teması ile gerçekleştirilen genel kurul 22-23 Kasım tarihlerinde düzenlendi.

Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar başkanlığındaki heyette Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan, Beyarmudu Belediye Başkanı Bülent Bebek yer aldı.

-Şenkul: “Tüm dünya daha gür bir ses çıkarmalı”

Genel Kurulun açılış oturumunda konuşan Girne Belediyesi Başkanı Murat Şenkul Gazze'de yaşanan yıkım ve felaketin içlerini acıttığını söyledi ve Çocuk Hakları Günü’nde 5 bine yakın çocuğun öldüğüne işaret etti. Buna artık ‘dur’ denmesi ve tüm dünyanın daha gür ses çıkarması gerektiğini ifade eden Şenkul, Genel Kurul’dan da konuyla ilgili bir sonuç bildirgesi çıkmasını umut ettiğini söyledi.

-Özçınar: “Tarımın ve üretimin öneminin arttığı bir dönemden geçiliyor”

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar da belediye başkanlarının uygulayacağı plan ve projeler hakkında görüş alışverişinde bulunulduğu “Kentsel çözümlere öncü olmak” isimli oturuma katıldı.

Güzelyurt Belediyesi Arıtma Tesisinde elde edilen atık suyun tarımda kullanılmasıyla ilgili sunum yapan Özçınar, Türkiye’den suyun adaya gelişinin bölgeye katkı sağladığını belirtti.

Tarımın ve üretimin öneminin arttığı bir dönemden geçildiğini belirten Özçınar, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ile yapılacak çalışmalarla hangi alanda tarım yapılabileceğinin tespit edilmesi gerektiğini söyledi. Türkiye’den suyun 50 yıl boyunca KKTC’ye geleğini belirten Özçınar, suyun iyi yönetilmesi gerektiğini kaydetti. Güzelyurt Belediyesi’nin arıtma tesisinden elde ettiği atık suyun 2 bin dönüm arazide kullanıldığını söyleyen Özçınar, çıkan atığın ise tarım alanında gübre olarak kullanıldığını anlattı.

Özçınar kendisine yöneltilen soruları da yanıtladı.

“Bölgenin yerel yönetimleri arasındaki iş birliğini güçlendirmek”, “kentsel sorunları ele almak” ve “sürdürülebilir kalkınma için ortak çözümler üretmek” gibi konuların ele alındığı Genel Kurul, şehirlerin turizm potansiyelini artırmayı ve tanıtımını yapmayı amaçlıyor.

Genel Kurul toplantısında ana tüzük değişiklikleri ve çeşitli idari konulara dair kararlar alındı. Genel Kurulda ayrıca Filistin’de yaşanan insani krize ilişkin olarak kabul edilen bildiri de okundu.

Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar başkanlığındaki heyet, Şanlıurfa’daki UCLG-MEWA Olağanüstü Genel Kurulu öncesi gittikleri Gaziantep’te, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’ni ziyaret etti.