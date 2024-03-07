Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği (KTBB) 1. Yürütme Kurulu ve 82. Genel Kurul toplantıları bugün yapıldı.

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar başkanlığındaki toplantıda, Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği İdare Amiri Muammer Güneş, Mali İşler Sorumlusu Emine Haydaroğulları, İdari Memur Nazan Özlatif ve Birlik Avukatı Müjgan Irkad da hazır bulundu.

Yaklaşık bir saat süren toplantıda ilk olarak 2023 yılı Kesin Hesapları ve 2024 yılı Genel Bütçe Taslağı okundu. Başkanlara ardından yıllık faaliyet raporunun sunumu yapıldı. Başkanlar, toplantı gündemindeki 2023 yılı Kesin Hesapları, 2024 yılı Genel Bütçe Taslağı ve Faaliyet Raporu’nun Genel Kurul’un onayına sunulmasına oybirliği ile karar verdi. 1. Yürütme Kurulu toplantısının ardından ise 82. Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirildi.

Yaklaşık 2 saat süren toplantıda, Genel Kurulun onayına sunulan K. T. Belediyeler Birliği 2023 yılı Kesin Hesapları, 2024 yılı Genel Bütçesi ve 2023 yılı Faaliyet Raporu oy çokluğuyla onaylandı. Başkanlar ayrıca yurt dışından K. T. Belediyeler Birliğine gelen davetleri de değerlendirip oy çokluğuyla onayladı.