Kıbrıs Genç TV’de yayınlanan ve Mustafa Alkan’ın sunduğu Er Meydanı programı, dün akşam yine gündemin nabzını tuttu.

Programın ilk kısmında konuk olan Avrupa Komisyonu Yapısal Reform Genel Direktörü Mario Nava Kıbrıs’taki çözüm sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. Kıbrıs müzakerelerinin yeniden başlaması konusuna değinen Nava, iki bölgeli federasyon temeline dayalı çözümden yana olduklarını ifade etti.

“KIBRIS TÜRK TOPLUMUNA 700 MİLYON EURO’YA YAKIN YARDIM”

Avrupa Birliği tarafından Kıbrıs adasına sağlanan fonlarla ilgili olarak ise Nava, Kıbrıslı Türkler için aktarılan bütçe rakamlarını açıkladı. 2006 yılından bu yana Kıbrıs Türk toplumu için 700 milyon Euro’ya yakın yatırım yapıldığını ifade eden Nava, bu bütçenin ana hedefin adanın yeniden bireşmesi olduğunu kaydetti.

“YEŞİL HAT TÜZÜĞÜ TİCARETİNDEKİ RAKAMLAR OLUMLU”

Yeşil Hat tüzüğü çerçevesinde iki bölge arasındaki ticarete değinen Nava, 2023’te geçmiş yıllara oranla yüksek bir rakama ulaşıldığını belirtti.

“YİĞİTLER-PİLE YOL ÇALIŞMALARI KONUSUNDA UMUTLUYUZ”

Yiğitler-Pile yol yapım çalışmalarıyla ilgili değerlendirmede de bulunan Nava, her iki toplumun faydasına olacak çalışmaların başlaması konusunda umutlu olduklarını dile getirdi.

ŞAMPİYON MELEKLERİ YAŞATMA DERNEĞİ KIBRIS GENÇ TV’DE

“FAİLLERİN “OLASI KAST” İLE YARGILANMASI GEREKİR”

Mustafa Alkan’ın sunduğu Er Meydanı programının ikinci kısmında ise, 6 Şubat’ta yitirdiğimiz meleklerimiz için kurulan “Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği” temsilcileri ve Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı konuk olarak, Isıas katillerinin dava süreciyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Esendağlı konuşmasında, davada ispatlanan olguların; suçun “olası kast” olduğunu ortaya koyması halinde, faillerin bu suçtan mahkum edilip, ona göre ceza alabileceklerini anlattı.

“Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği” kurucu üyesi Pervin Aksoy Türk Ceza hukukunda yer alan olası kast ile biliçlli kast konularında bilgi vererek, Isıas oteline ait herhangi bir zemin etüdünün dahi bulunmadığını aktardı.

“Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği” başkanı Ruşen Karakaya da, suçluların cezasını çekmesi için pes etmeden savaşmaya devam edeceklerini söyledi.

“Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği” kurucu üyesi Feriha Yiğittürk de programda yaptığı konuşmada, Derneğin hedef ve faaliyetleriyle ilgili bilgi verdi.