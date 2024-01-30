Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) İskele’de bir yurtla ilgili polise suç duyurusunda bulundu. Yurdun tarikat yurdu olduğunu, faaliyetlerinin Anayasaya aykırı olduğunu savunan sendika, polisten gereğini yapmasını talep etti.

İskele Polis Müdürlüğü önünde basın açıklaması yapan KTOEÖS’e KTÖS, İskele Yurttaş İnisiyatifi ve TDP de destek verdi.

KTOEÖS Başkanı Selma Eylem, Süleymancılar Tarikatına ait Tahsil Çağındaki Talebelere Yardım Derneği’nin İskele, Lefke, Mağusa, Lefkoşa, Girne ve Alsancak’ta yurtları olduğunu, Alsancak’taki yurdun belediye tarafından iki kez kapatıldığı halde faaliyetlerine devam ettiğini savundu.

18 yaşından küçük ve devletin koruması altında olması gereken çocukların bu yurtlarda eğitim aldığını, barındığını, ekonomik durumu iyi olmayan ailelerin çocuklarının bu yurtlarda kalması için teşvik edildiğini savunan Eylem, bilimsellikten, laiklikten, Atatürkçülükten bahseden Milli Eğitim Bakanlığı’nın nerede olduğunu, ne yaptığını sordu.

Geçtiğimiz günlerde ikinci ilahiyatın Mağusa’da yapımı için bu vakıflardan biriyle protokol imzalandığını söyleyen Eylem, hedefin bilimsel, laik, demokratik eğitimden uzaklaşmak olduğunu savundu.

Eylem, “Çocuklarımızı karanlığa sürüklemek isteyen anlayışa ve uygulamalara karşı her türlü mücadeleyi vermeye devam edeceğiz. Bilimsel eğitim ve laik, demokratik toplum yapımız için mücadele etmekten vazgeçmeyeceğiz” dedi.