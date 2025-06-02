Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Eğitim Sekreteri Adnan Zekai, Milli Eğitim Bakanlığı’nın yasa, tüzük ve teamüllere göre öğretmenlerin yer değiştirmelerini, yetkili sendikayla birlikte çalışması gerekirken "yasaya aykırı bir şekilde" tek başına yaptığını ileri sürdü.

KTOEÖS’ten yapılan açıklamaya göre Zekai, MEBBİS yazılımı üzerinden " hatayla liste hazırlandığını ve Bakanlık tarafından yayınlandığını" savundu.

MEBBİS üzerinden hatalı bilgilerle yeni başvuru formunun Bakanlık tarafından alındığını belirten Zekai, “Formlardaki hata ve listedeki hataların birleşmesi ile MEBBİS üzerinden yayınlanacak 2025-2026 ‘Öğretmenlerin Yer Değiştirme Listesi’nde yüzlerce hatanın oluşması kaçınılmazdır. Hatalı listeler üzerinden yapılacak yer değiştirme işlemleri sonucunda ciddi hak kayıpları oluşacak ve bu hak kayıplarından ‘Kamu Hizmeti Komisyonu ve Milli Eğitim Bakanlığı’ sorumlu olacaktır. Hak kaybına uğraması muhtemel öğretmenlerimizin yasal hakları saklı olup, gerekli hukuki ve eylemsel mücadele verilecektir.” ifadelerine yer verdi.

Zekai, Öğretmenlerin Yer Değiştirme Tüzüğü’ne göre nakil formlarının nisan ayında alınması gerekirken, nakil formlarının alınmasının 21 Mayıs’a kadar uzadığını belirtti.

- “Henüz ‘2025-2026 Öğretmenler Yer Değiştirme Listesi’ yayınlanmadı”

“Sendikayla istişare edildiği dönemlerde yeni listenin hazırlanıp yayınlanması 3 iş gününü geçmezken, 21 Mayıs’ta form teslim tarihinin tamamlanmış olmasının üzerinden 12 gün geçmesine rağmen Milli Eğitim Bakanlığı tarafından henüz ‘2025-2026 Öğretmenler Yer Değiştirme Listesi’ yayınlanmamış ve itiraza açılmamıştır.” diyen Zekai, öğretmenlerin yer değiştirme işlemleri sürecinin "kasıtlı olarak geciktirildiğini" ileri sürdü.

Milli Eğitim Bakanlığı’na yönelik eleştirilerde bulunan Zekai, Bakanlığın attığı adımlarla öğretmenlerin yer değiştirme işlemlerini ve dolayısıyla 2025-2026 eğitim yılında yeni atanacak öğretmenlerin atanma işlemlerinin de "riske atıldığını" savundu.

Öğretmen ihtiyaçlarının ve ders dağılım çizelgelerinin belirlenmesinde de "kaos yaratıldığını" savunan Zekai, “Haftalık ders dağılım çizelgeleri müfredat içeriğidir ve hangi okul türünde hangi derslerin kaç saat okutulacağını göstermektedir. Ders dağılım çizelgeleri eğitimde planlama ve strateji temel alınarak ve paydaşlarla istişare edilerek belirlenmelidir. Ancak Bakanlık, ders dağılım çizelgelerini paydaşlar ve sendikamız ile istişare etmeden, bilimsellikten ve şeffaflıktan uzak bir şekilde günü birlik kararlarla değiştirmeye çalışmaktadır.” diye konuştu.

Daire müdürleri tarafından üç kez gelişi "güzel değiştirilen" ders dağılım çizelgelerinin eğitimde ciddi sıkıntılar yaşanmasına sebep olacağını savunan Zekai, şöyle devam etti:

“Ayrıca bu durum, okul idarelerinin önümüzdeki yılın planlanması için önemli olan öğretmen ihtiyaçlarını belirlemesini imkansız hale getirmiştir. Ders dağılım çizelgelerinde yapılan değişimlerle genel liselerde Almanca/Fransızca/Yunanca gibi dil dersleri saatleri haftada 3 saatten 2 saate düşürülmüştür. Matematik/Fizik gibi temel derslerin haftalık ders saatleri mevcut ders dağılım çizelgesinde esnek bir şekilde okul idareleri tarafından seçim yaptıkları seçmeli derslerde gruplandırma yapıldığından dolayı sınıf düzeylerine göre azaltılmıştır. Yapılan ders saati azaltmalarının ne mantığı, ne planı ne de eğitim sistemine hiçbir uygunluğu bulunmamaktadır.”

- “Ders sayısı azaltmalarının herhangi bir bilimsel veya eğitim açısından açıklaması yok”

Milli Eğitim Bakanlığı’na “Azalttığı derslerin yerine ne koymuştur? Seçmeli mi? Bazı dersleri azaltıp, bazı dersleri artırarak ne amaçlamaktadır? Hangi bilimsel veriye göre ve hangi eğitim hedefiyle örneğin yabancı dil dersleri azaltılmıştır? Daha fazla ders saati ile yetiştirilemeyen matematik/fizik gibi derslerin ders saatleri ile oynanmasının arkasında hangi siyasi, ideolojik amaç bulunmaktadır?” sorularını yönelten Zekai, ders sayısı azaltmalarının herhangi bir bilimsel veya eğitim açısından anlamlı açıklaması olmadığını savundu.

Bakanlığın ders dağılım çizelgelerinde yapılan keyfi düzenlemelerle eğitimi dizayn etmeye çalıştığını öne süren Zekai, eleştirilerde bulundu.

Zekai, “Bakanlık tarafından yaratılan ders dağılım çizelgelerindeki belirsizlikler, öğretmen ihtiyaçlarının belirlenememesi, öğretmen nakillerinin yapılamaz hale gelmesi gibi sorunlardan kaynaklı olarak 2025-2026 eğitim yılına okulların büyük oranda öğretmen ve yönetici eksiklikleriyle başlaması gibi devasa bir sorunla karşılaşmamız kaçınılmazdır.” dedi.

Ekim ayında yapılması planlanan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin seçim yasaklarından dolayı 2025-2026 öğretmen atamalarının zamanında yapılabilmesi için, hızlı bir şekilde tamamlanması gereken öğretmen ihtiyaçları ve nakillerinin "bilinçli ve kasıtlı olarak" geciktirildiğini savunan Zekai, Milli Eğitim Bakanı’na bazı sorular yönelterek eleştirilerde bulundu.

Sendika olarak mücadelelerine devam edeceklerini belirten Zekai, “Bilimsel, laik eğitim ve toplum yapımız için mücadele etmeye devam edecek, tüm dayatmalara boyun eğmeyecek, mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceğiz.” ifadelerini kullandı.