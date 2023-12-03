KTÖS Eğitim Sekreteri Süleyman Gelener, özel gereksinimli bireylerin hakları ve toplumun bu konudaki duyarlılığını artırmada eğitimin önemli bir rol oynadığını vurguladı.

Gelener 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, eğitimin, engelli bireylerin topluma daha etkin bir şekilde katılımını sağlama yolunda bir köprü vazifesi görmekte olduğunu kaydetti.

Okulların, bu bağlamda, öğrencilere sadece bilgi sağlamakla kalmayıp, aynı zamanda öğrencilerin farklılıklarını anlamalarına, tüm bireylere saygı göstermelerine ve iş birliği yapmalarına olanak tanıması gerektiğine dikkat çeken Gelener, özel eğitim okullarının öneminin büyük olduğunu belirtti.

Özel eğitim okullarının, öğrencilere bireysel ihtiyaçlarına uygun destek sağlama konusunda uzmanlaşmış, özel eğitim alanında deneyimli eğitimcileriyle özel gereksinimli bireylerin öğrenme süreçlerini kişiselleştirme ve bireye uygun destek sunma konusunda kritik bir role sahip olduğuna değinen Gelener, bu özel günde, Eğitim Bakanlığı ve hükümeti, özel eğitim okullarının kapasitelerini geliştirmeye, özel eğitim öğretmenlerinin çalışma koşullarını iyileştirmeye, bu okulları daha erişilebilir ve kapsayıcı hale getirmeye, böylece özel gereksinimli bireylerin en iyi eğitim deneyimine ulaşmalarına yardımcı olmaya çağırdı.

-Cuma günü panel ve kısa film gösterimi yapılacak

“Özel gereksinimli bireylerin eğitimine sağlanan desteklerin çeşitlerinin artırılması toplumsal bir sorumluluktur ve sendikamız bu doğrultuda mücadele etmeye, bireylerin eğitim hakkını savunmaya devam edecektir.” ifadelerini kullanan Gelener, bu kapsamda 8 Aralık Cuma günü saat 18.00’de KTÖS Konferans Salonunda özel gereksinimli birey ve ebeveynlerin yaşantılarından kesitleri konu alan bir panel ve kısa film gösterimi yapılacağını kaydederek, tüm halkın etkinliğe davetli olduğunu belirtti.