Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) V. Satranç Şöleni 30 okul, 46 takım, 185 öğrenci ve 35 öğretmenin katılımı ile Atatürk Öğretmen Akademisinde gerçekleştirildi.

KTÖS Eğitim Sekreteri Süleyman Gelener yaptığı yazılı açıklamada, şölenin gerçekleşmesinde Kıbrıs Türk Öğretmenler Kooperatifi, Kuzey Kıbrıs Satranç Federasyonu, Atatürk Öğretmen Akademisi yönetimi ve AÖA öğrencilerin katkı koyduğunu belirtti.

Etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen tüm üye, okul, öğretmen ve öğrencilere teşekkür eden Gelenler, şölenin gerçekleşmesine katkı koyan okulları şöyle sıraladı:

“9 Eylül İlkokulu, Alasya İlkokulu, Cihangir-Düzova İlkokulu, Dikmen İlkokulu, Dipkarpaz İlkokulu, Dr. Fazıl Küçük İlkokulu Hamitköy, Dr. Suat Günsel Mağusa İlkokulu, Esentepe İlkokulu, Fikri Karayel İlkokulu, Gelibolu İlkokulu, Güvercinlik İlkokulu, Güzelyurt Barış İlkokulu, Güzelyurt Kurtuluş İlkokulu, Karaoğlanoğlu İlkokulu, Karşıyaka İlkokulu, Lapta İlkokulu, Levent İlkokulu, Mustafa Çağatay İlkokulu, Necati Taşkın İlkokulu, Pile Türk Okulu, Polatpaşa İlkokulu, Serhatköy İlkokulu, Şht. Mehmet Eray İlkokulu, Şht. Menteş Zorba ilkokulu, Şht. Yalçın İlkokulu, Şht. Ertuğrul İlkokulu, Şht. Hüseyin Akil İlkokulu, Yakın Doğu İlkokulu, Yeniboğaziçi İlkokulu, Ziyamet İlkokulu.”