Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) ve Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), KTÖS Mali Sekreteri, Öğretmen Erdoğan Emiroğulları’nın “Kamu Hizmeti Komisyonu (KHK) nezdinde usulsüzce yargılanarak, cezaya çarptırıldığı” gerekçesiyle KHK önünde basın açıklaması yaptı. KHK’ya siyah çelenk bırakan sendikalar, konuyu mahkemeye de taşıyacaklarını açıkladı.

Sendikaların “Öğretmen boyun eğmez” yazılı pankart açtığı eyleme, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Sami Özuslu da katılarak destek verdi.

-Maviş: “Peşin hüküm verildi”

KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş, eylemdeki konuşmasında, dün Milli Eğitim Bakanlığı önünde eylem yaptıklarını hatırlattı ve konuyu mahkemeye de taşıyacaklarını belirtti.

KHK’nın bağımsız bir kurum olarak kurulduğunu ve üyelerinin de bağımsız olacağına ilişkin hükümlerin olduğunu anlatan Maviş, Erdoğan Emiroğulları’nın yarı maaşlı olarak 4 buçuk yıl öğretmenlik görevinden uzaklaştırıp, 18 yıl için de kademe ilerlemesinin durdurulması kararını “siyasi, hukuka aykırı ve etik dışı” olarak değerlendirdi. KHK’nın kovuşturmayı yürütürken “gizli tanık” dinleyerek ve avukatların çapraz sorgusuna fırsat vermeyerek usule aykırı davrandığını savunan Maviş, “peşin hüküm” verildiğini söyledi. Maviş, konuyu mahkemeye taşımakta kararlı olduklarını da sözlerine ekledi.

-Eylem: “Öğretmenler saldırılara boyun eğmeyecek”

KTOEÖS Başkanı Selma Eylem de, KHK’nın kararını “öğretmene ve sendikasına saldırı niteliğinde siyasi bir karar” olarak yorumladı ve kovuşturmanın usulsüz şekilde yapıldığını savundu.

“Sahte diploma nedeniyle soruşturması devam eden eski bakanın eşi için kovuşturma davası açıldı mı?” diye soran ve bahse konu kişinin görevden bile alınmamasını eleştiren Eylem, öğretmenlerin saldırılara boyun eğmeyeceğini vurguladı.

-Gökçebel: “KHK üçlü çetenin parçası yapıldı”

KTOEÖS Genel Sekreteri Tahir Gökçebel ise, KHK’nın mahkemede hesap vereceğini söyledi.

Aylardır öğretmenlere ve sendikalarına yönelik saldırı yapıldığını savunan Gökçebel, KHK’nın “üçlü çetenin parçası yapıldığını” iddia etti.

-Özuslu: “Öğretmenin, aydının, yazarın, sendikacının yakasından elinizi çekin”

Eylemde, CTP Milletvekili Sami Özuslu da söz alarak, uzun süredir sendikalara, aydınlara ve örgütlü kesimlere karşı bir itibarsızlaştırma ve sindirme politikası yürütüldüğünü söyledi.

“Ülkede usulsüzlük ve yolsuzluk iddialarının ardı arkası kesilmiyor bildiğiniz gibi. Emsali olmayan bir cezayı bir öğretmene, üstelik sendika yöneticisi bir öğretmene vermek elbette ki buram buram siyaset kokuyor.” diyen Özuslu, mahkemenin konuyu temyize havale etmesini temenni etti.

Özuslu konuşmasının sonunda, “Öğretmenin, aydının, yazarın, sendikacının yakasından elinizi çekin” çağrısı da yaptı.

Konuşmaların ardından, öğretmenler KHK’nın kapısına siyah çelenk bıraktı.