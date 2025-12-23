Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) ile Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), Roma’da düzenlenen eğitim konferansına katıldı.

KTÖS ile KTOEÖS ortak açıklamasına göre, Avrupa Eğitim Sendikaları Komitesi (ETUCE), “Gün Boyu Öğretim: Avrupa'da Öğretmenlerin Çalışma Süresi ve Ücretlerinin Gerçekliğini Ortaya Çıkarma” temalı ilk konferans Roma'da eğitim sendikalarını, araştırmacıları ve politika uzmanlarını bir araya getirdi.

Konferansa, KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş, KTÖS Eğitim Sekreteri Süleyman Gelener ve KTOEÖS Mali Sekreteri Ahmet Karaoğulları katıldı. Konferansta ayrıca Kıbrıs’tan POED ve OELMEK de temsil edildi.

Konferansta, "öğretmenlerin karşılaştığı uzun çalışma saatleri, ders hazırlığı, idari görevler, dijital işler ve artan sorumluluklar gibi sorunların stresi, tükenmişliği ve öğretmen açığını körüklemesi, bunun da eğitimin kalitesini ve mesleğin sürdürülebilirliğini tehdit etmesi" konularının ele alındığı belirtildi.

“Öğretmenlerin çalışma sürelerini görünür, anlaşılır ve politik olarak tanınır hale getirmenin” amaçlandığı belirtilen konferansın, öğretmenlerin zamanının saygı görmesini ve düzenlenmesini, çalışma koşullarının herkes için kaliteli eğitime olanak sağlamasını hedeflediği ifade edildi.

Sendikalar, bu gündemi ilerletmek ve öğretmenlerin seslerini Avrupa politikasının merkezinde tutmak için üye kuruluşlarıyla çalışmaya devam edeceğini kaydetti.