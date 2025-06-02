Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği Başkanı Necati Özsoy ve Yönetim Kurulu üyeleri Birinci Medya Yönetim Kurulu Başkanı Ertan Birinci’yi ziyaret ederek Kıbrıs Genç TV’nin yeni yaşını kutladılar.

ÖZSOY: KIBRIS GENÇ TV BİR OKUL GİBİDİR

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği Başkanı Necati Özsoy, Kıbrıs Genç TV’nin bir okul olduğunu söyleyerek böylesi bir kurumda çalışmış olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

BİRİNCİ: KTSYD BENİM İÇİN KIBRIS GENÇ TV GİBİDİR

Birinci Medya Kurumu Başkanı Ertan Birinci de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirirken Kıbrıs Türk Spor Yazarlarının da tıpkı Kıbrıs Genç TV gibi kendisinden ayrı bir yeri olduğunun altını çizdi.