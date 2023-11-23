Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) bölge toplantıları Gazi Mağusa bölgesi ile devam etti.

KTSYD Başkanı Necati Özsoy, yönetim kurulu üyeleri ile birlikte başlattığı bölge ziyaretlerinde, batı bölgesi buluşmasının ardından, Gazi Mağusa bölgesinde de spor yazarları ile bir araya geldi.

Özsoy buluşmada yaptığı konuşmada, bölge toplantısına katılım gösteren herkese teşekkür etti. Bu etkinliklerin amacının, zor şartlarda görev yapan üyeler ile daha sık görüşme imkanları yaratmak olduğunu ifade eden Özsoy, derneğin faaliyetler hakkında bilgilendirme yaparken, üyelerin mesleki anlamda yaşadığı sıkıntıları dinleme ve not alma adına imkan yaratıldığını belirtti.

KTSYD eski başkanlarından Çelen Oben'in de yer aldığı doğu bölgesi toplantısında üyelere, gelecek projeleri ile ilgili bilgilendirme yapılırken, Ocak ayında İstanbul'da gerçekleştirilecek olan eğitim semineri hakkında da bilgi verildi.