Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği’nin (KTSYD) geleneksel olarak düzenlediği Omaç Başat Halı Saha Futbol Turnuvası’nda şampiyon Tribün Kıbrıs oldu. Finalde, Gelengül Production ile karşılaşan Tribün Kıbrıs, rakibini 5-3 mağlup etti.

Dernekten yapılan açıklamaya göre final karşılaşması, Lefkoşa China Bazaar Gençlik Gücü Kulübü Halı Sahası’nda oynandı. Mücadelede hakem Mehmet Malek görev yaptı.

Karşılaşma sonunda şampiyonluk kupası, merhum Omaç Başat’ın gelini Sedef Başat ile KTSYD Başkanı Necati Özsoy tarafından Tribün Kıbrıs takımına takdim edildi.

Turnuvaya katılan Akol Grup ve Yenidüzen takımlarına ise hatıra plaketleri KTSYD Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Evliya tarafından verildi.

Final maçını yöneten Mehmet Malek’e ise teşekkür plaketi, KTSYD eski başkanı Burhan Gürkan tarafından takdim edildi.