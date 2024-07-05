Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) tarafından geleneksel olarak düzenlenen Yılın Başarılıları Ödül Töreni bu yıl 16 Temmuz 2024 Salı akşamı düzenlenecek. “Sporun Oscar Ödülleri” olarak her yıl verilen ödüller, derneğin 41’inci kuruluş yıldönümünde yapılacak organizasyonla, 16 Temmuz Salı akşamı saat 19.30’da Dernek Genel Merkezi’nde yer alan Fikret Ünlü Havuzu başında takdim edilecek. “2024 Sporun Oscar Ödülleri” için KTSYD Yönetim Kurulu araştırma ve çalışmalarını tamamlayarak ödül alacak olan isimleri belirledi.

Şampiyon Melekler Özel Ödülü

Geçtiğimiz yıl ilk kez verilen ve her yıl verilmesi kararlaştırılan “Şampiyon Melekler Özel Ödülü”, okul sporlarında, hem ülkemizde hem de Türkiye’de başarılı olan okullarımıza veriliyor.“Şampiyon Melekler Özel Ödülü” bu yıl 3 okulumuza verilecek. Geçtiğimiz yıl açılan bu kategoride ilk ödül Gazimağusa Türk Maarif Koleji’ne takdim edilmişti. Bu yıl ise ülkemizde şampiyonluk Türkiye’de ikincilik elde etme başarısı gösteren okullarımız; Şht. Hüseyin Ruso Ortaokulu Cimnastik Takımı, Şht. Turgut Ortaokulu Atletizm Takımı ve Hala Sultan İlahiyat Koleji Hentbol Takımlarına verilecek.

Üstün Hizmet Ödülü Harika Kıral’a

KTSYD Yönetim Kurulu, Ahmed Sami Topcan Üstün Hizmet Ödülü’nü bu yıl Harika Kıral’a vermeyi kararlaştırdı. Harika Kıral, uzun yıllar bir çok branşta sporculuk, antrenörlük, yöneticilik yaparak ülke sporuna büyük katkılar sağladı, sporcular yetiştirdi. Sporculuk hayatında rekorlar kıran Kıral, Kıbrıslı Türk olarak Avrupa arenasında piste çıkıp başarılı olan ilk sporculardandı. Birçok sporcunun yetişmesinde katkıları olan Harika Kıral, hala daha antrenörlük görevi ile ülke sporuna hizmet etmeye devam etmektedir.

Yılın Sporcusu Buse Savaşkan

Mete Adanır Yılın Sporcusu Ödülü ise bu yıl üst üste ikinci kez Buse Savaşkan’a verilmesi kararlaştırıldı.Atletizm hayatını Türkiye’de sürdüren, yüksek atlama branşındaki elit atletimiz Buse Savaşkan, Türkiye ve Balkan Şampiyonlukları’ndan sonra bu yıl Olimpiyat Oyunları’nda da mücadele etmeye hak kazandı. Savaşkan, Paris’te yapılacak olan 2024 Olimpiyatları’na bireysel olarak katılan ilk ve tek Kıbrıslı Türk sporcu oldu.

Yılın Antrenörü Nazım Aktunç

KTSYD Yönetimi Yusuf Kaptan Yılın Antrenörü Ödülü’nü futbolda Göçmenköy teknik direktörü Nazım Aktunç’a verilmesini kararlaştırdı. Yönettiği takımda başarılı bir sezon geçiren Nazım Aktunç sezon başında oluşturduğu kadro ile Kıbrıs Kupası’nda şampiyonluk zaferi elde ederek, Göçmenköy’e tarihindeki ilk kupayı kazandıran teknik direktör oldu.

Yılın Hakemi Utku Hamamcıoğlu

Sulhi Garan Yılın Hakemi Ödülü’nün ise bu yıl futbolda Utku Hamamcıoğlu’na verilmesi kararlaştırıldı. KTSYD ödülleri kapsamında ilk kez bu ödüle layık görülen Hamamcıoğlu, 2023-24 sezonunda Süper Lig, Birinci Lig ve Kıbrıs Kupası olmak üzere 33 maçta görev yaptı, bu kulvarlarda en fazla görev alan

hakem olarak sezonu tamamladı. Ayrıca ilk kez VAR hakemliği görevi yapan hakemlerimizden biri olarak tarihe geçti.

Omaç Başar Basın Teşvik Ödülü

KTSYD Omaç Başat Basın Teşvik Ödülü’nün de bu yıl BRTK çalışanı Necmi Usal’a verilmesi kararlaştırıldı. Genç yaşta, foto muhabirliği, habercilik, ropörtaj ve televizyon programlarıyla spor basınına hizmet veren Necmi Usal, Omaç Başat ödülüne layık görüldü.

Zeka Özteknik Özel Ödülleri

Yılın Başarılıları Ödül Töreni’nde geleneksel olarak Zeka Özteknik adına verilen Özel Ödüllerin sahipleri de dernek yönetimi tarafından belirlendi.Zeka Özteknik ödüllerin bu yıl, hastalık veya kaza atlatıp yeniden spora dönen ve başarı elde eden sporculara verilmesi uygun bulundu. Buna göre Zeka Özteknik özel ödüllerine layık görülen isimler şöyle belirlendi:

Kemal Elektrikçi

Maraton ve ultra maraton ayrıca triatlon branşlarında başarılı bir sporcu olan Kemal Elektrikçi 2021 yılında bisiklet sürüşü esnasında bir aracın çarpması sonucu ciddi sakatlık ve yaralanma yaşamış, uzun süren tedavinin ardından yeniden spora dönüp başarı çıtasını yükselterek, iyi bir performans sergilemiştir. Kemal Hayvan Hakları için Atatürk stadyumunda 60km koştu, 4 saat 36 dakika ile KKTC Pist rekoru kırdı. Kemal ayrıca Yunanistan'in Delphi şehrinde 215 kilometrelik koşu yarışına katılıp, bu yarışı 26 saat 53 dakika ile genel klasman 5ncisi bitirerek, Yunanistanin en prestijli yarışı Spartatlona katılma hakkı kazanan ilk Kıbrıslı Türk oldu.

Erdaş Uçaner

Ülkemizin başarılı yüzme antrenörlerinden ve motocross sporcularından olan Erdaş Uçaner, hem ülkemizde hem Türkiye’de birçok yarışa katıldı. Uçaner, yüzme antrenörlüğünde de büyük hizmetleri olan, birçok sporcu yetiştiren isimdir. 17 Nisan 2022 tarihinde bir motor sürüş etkinliğinde yaşadığı bir talihsizlik sonucu ciddi bir kaza geçiren Uçaner, uzun süren tedavinin ardından hayata tutunmuştur. Yaşam mücadelesinde güçlü olan ve tekerlekli sandalye ile hayatını sürdüren Uçaner, 2024 yılında NEÜ Drift Racing Team ile kendisine özel tasarlanan araba ile yeniden motorsporlarına dönerek spor hayatına başarıyla devam etmektedir.

Berkem Korbay

Geçtiğimiz sezon Yenicami’den, Yeniboğaziçi’ne transfer olan Berkem Korbay, geçtiğimiz sezon Baf Ülkü Yurdu’nda transfer oldu. Ancak transferin hemen sonrasında (2024) kansere yakalanan Berkem Korbay, sağlık sorunları nedeniyle Baf Ülkü Yurdu’nda hiç forma giyemedi. Berkem Korbay, iyileşerek, futbol oynayacak duruma geldi. Berkem Korbay, önümüzdeki sezon sahalardaki yerini alabilmek için bireysel antrenmanlara başladı ve BTM İkinci Ligde köyü Akçay’da antrenörlük yapıyor.