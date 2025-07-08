Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB) Teknecik Elektrik Santrali’nden çıkan kara dumanın, kalitesiz yakıt kullanıldığını gösterdiğini belirterek, santralin “halkı ve doğayı zehirlemeye devam ettiğini” kaydetti.

Birlikten yapılan açıklamaya göre, santralin yıllardır hiçbir koruma sistemi olmadan çalışması, kalitesiz yakıt kullanılması ve santralın bakımları yapılmaması, tüm Akdeniz’de solunan havayı doğrudan tehdit ettiği ifade edildi.

Santralden çıkan kirli ve siyah dumanın içeriği nedeniyle, özellikle astım, KOAH, kalp krizi, inme, kanser, çocuklarda gelişme geriliği vakalarının artışına neden olabildiği ve çevredeki çocuklar, yaşlılar ve kronik hastalığı olan bireyler için ciddi bir tehlike oluşturduğu belirtilen açıklamada, ağır metal içeren bu dumanın çocuklarda dikkat eksikliği, gelişim bozuklukları, hamilelerde ise düşük doğum ağırlığı gibi sonuçlar ortaya çıkabildiği kaydedildi.

Açıklamada, tüm uyarılara rağmen, Teknecik’te hala temiz yakıt kullanılmaması “halk sağlığına karşı işlenen bir suç” olarak nitelendirildi ve Teknecik Santrali’nde dönüşüm başlaması için çağrı yapıldı.