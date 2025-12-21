UBP Girne Milletvekili Dr. Hasan Küçük, 21 Aralık Şehitler Haftası dolayısıyla yayımladığı mesajda, Kıbrıs Türk halkının özgürlük mücadelesinde canlarını feda eden şehitleri rahmetle anarak, “Bu topraklarda verilen mücadele, halkımızın varoluş iradesinin en güçlü göstergesidir” ifadesini kullandı.

Küçük, Kıbrıs Türk halkının tarih boyunca büyük bedeller ödediğini vurgulayarak, şehitlerin fedakârlığı sayesinde bugün kendi kimliği ve kurumlarıyla ayakta durulduğunu belirterek, "Onların aziz hatırası bizlere her koşulda direnme gücü vermektedir” dedi.

Milli birlik ve dayanışmaya dikkat çeken Küçük, karşı karşıya kalınan siyasi ve ekonomik baskılara karşı en büyük gücün halkın birlik içinde hareket etmesi olduğunu belirtti.

Türk askerinin, Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinde en güçlü güvence olarak öne çıktığını ifade eden Küçük, disiplin ve kararlılıkla halkın güvenlik ve özgürlük duygusunun teminatı olduğunu kaydetti.

Gelecek nesillere güvenli bir gelecek bırakmak için çalışmaya devam edeceklerini belirten Küçük, dün olduğu gibi bugün de Mücahit ile Mehmetçik omuz omuza bu vatanı korumaya devam edeceğini söyledi.

Küçük, 21 Aralık Şehitler Haftası vesilesiyle tüm şehitleri rahmetle, gazileri minnetle andığını belirterek, “Onların emanetini sonsuza dek koruyacağız. Bu dava, Kıbrıs Türk halkının onur ve varlık mücadelesidir” ifadelerini kullandı.