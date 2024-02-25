Ulusal Birlik Partisi (UBP) Girne Milletvekili Hasan Küçük, yakın zamanda Türk dünyasının Kıbrıs ve Hocalı’da olmak üzere iki soykırımla karşı karşıya kaldığını ve modern dünyanın da bunları sadece izlediğini belirtti

Küçük, yayımladığı Hocalı Katliamı mesajında, Ermeni teröristlerin 32 yıl önce 26 Şubat 1992’de Dağlık Karabağ bölgesindeki Hocalı kasabasında yaptığı katliamı hatırlattı.

Geçmişte benzer acıları Kıbrıs Türk halkının da yaşadığına işaret eden Küçük, o dönemde çekilen görüntülerin ve fotoğrafların, katliamın büyüklüğünü ortaya koyduğunu vurguladı. Küçük, “Azerbaycan’ın 2020'de 44 gün süren İkinci Karabağ Savaşı'nda kazandığı zafer bizlerin acısını bir nebze de olsa azaltmıştır” diye konuştu.

Küçük, Türk dünyasının böyle acıları bir daha yaşamaması için milli eğitimle yetişmiş mühendislerin savunma sanayi ve diğer bilimsel alanlarda atacağı adımların önemli olduğunu da kaydetti.