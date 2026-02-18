UBP Milletvekili Hasan Küçük, Erhan Arıklı’nın oğlu Ercan Arıklı’nın sosyal medya paylaşımının ardından açıklama yaptı. Küçük, siyasi tartışmalara ailelerin dahil edilmesine tepki göstererek, “Soyismimiz 'Küçük' ama yüreğimiz büyük” ifadelerini kullandı.

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Hasan Küçük, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda ailelerin siyasi tartışmalara dahil edilmesine tepki gösterdi.

Küçük paylaşımında, “Siyasi duruşumuza asla aileyi karıştırmayız. Bu terbiye ile büyüdük. Buna kalkışanlara net mesajım: ‘Soyismimiz 'Küçük' ama yüreğimiz büyük’” ifadelerini kullandı.