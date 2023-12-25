Trabzon’un Çaykara İlçesi’ndeki 3 mahalleyi bir araya getiren Karaçam Uzuntarla Köknar eğitim ve Yenilik Derneği kuruldu. Trabzon’da yapılan, tanışma ve kuruluş sürecinin değerlendirildiği toplantıya Türkiye’nin birçok ilinden ve Kıbrıs’tan Köknar Uzuntarla ve Karaçamlı çok sayıda isim katıldı.

Toplantıda, derneği genel kurulu taşıyacak bir geçici yönetim kurulu belirlendi. Başkan Nizamettin Bilici olurken Başkan Yardımcısı Orhan Genç olarak seçildi.

Yeni kurulan derneğin Başkanı Nizamettin Bilici, yıllardır kaderi bir olan mahallelerin başarı için birlikte hareket etmelerinin son derece önemli olduğunu söyledi. Büyük heyecan ve özveri ile yol haritasını belirleme noktasında bir araya geldiklerini ifade eden Başkan Bilici, bölgeyi kalkındırmak amacı ile yol almaya karar verdiklerini söyledi.

KKTC Milli Olimpiyatlar Komite Başkanı ve KUKDER Kurucu Üyesi Dursun Koç da, 3 mahallenin coğrafi konum itibariyle dezavantajlı gözüktüğünü, buna rağmen bölgenin ve hatta dünyanın en nadide doğal güzelliklere sahip olduğunu ifade etti. Koç, “Bu doğal güzelliklerin korunması, dezavantajlı durumların avantaja dönüştürülmesini, eğitim, çevre, kültür ve sağlık konularında hizmetlerin verilmesini amaçlıyoruz. Derneğimizin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum” dedi.

Kurucu Üyelerden, Trabzon Valiliği İl İdare Kurulu Müdürü Bahar Şeker de derneğin, “bireysel değil birlikte hareketle zorluklar aşılır’ düşüncesiyle kurulduğunu söyledi.

Kuruculardan Kibar Dursun, yeni kurulan dernekte eğitim, kültür ve ziraat faaliyetlerini geliştirmek istediklerini söyledi. Dursun, özellikle potansiyel turizm ve hayvancılık alanlarının tespit edilerek yerel işletmelerin açılması, yatırım yapılması ve istihdam sağlanmasının büyük önem arz ettiğini ifade etti.

Toplantının çok güzel ve verimli geçtiğini dile getiren Kurucu Üyelerden Numan Şeker ise “Hayırlı bir iş için Trabzon’da buluştuk. Emeği geçen arkadaşlarımıza teşekkür ederim. Bu üç mahallemiz için hayırlı bir adım atmış olduk. Hayırlı olsun” diye konuştu.

Kurucu Üyelerden Dr. Osman Dursun da, Karaçam Köknar ve Uzuntarla Mahallerinin bir araya gelmesi kendileri için çok mutluluk verici olduğuna dikkat çekti. Dursun; “Birlikte kuvvet doğar. İnşallah biz bu gücü kullanıp hayırlı işlere vesile olacağız.” İfadelerini kullandı.