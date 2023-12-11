Küresel Gazeteciler Konseyi, 13-16 Aralık tarihlerinde Uluslararası gazetecilerin katılacağı medya buluşması düzenliyor. KKTC’nin 40’ıncı yılı nedeniyle ülkemizde gerçekleştirilecek organizasyon çerçevesinde, Uluslararası Medya Çalıştayı da yapılacak.

Küresel Gazeteciler Konseyi Başkanı Mehmet Ali Dim ve Konsey’in KKTC Temsilcisi Orhan Akyüz, Birinci Medya Kurumu Kurucu Başkanı Ertan Birinci’yi ziyaret ederek organizasyon hakkında bilgi verdi.

Mehmet Ali Dim ziyarette yaptığı konuşmada, 13-16 Aralık tarihlerinde uluslararası gazetecilerin katılımıyla gerçekleştirilecek medya buluşmasının, Kıbrıs’ın tanınması ve tanıtılması için medya diplomasisi anlamında katkı koyma amacı taşıdığını söyledi.

14 Aralık Perşembe günü, Lefkoşa Grand Pasha Hotel’de tanışma resepsiyonu düzenleneceğini belirten Mehmet Ali Dim, resepsiyonun ardından çalıştaya geçileceğini kaydetti. Dim, çalıştayda 8 konuşmacının yer alacağını ve Kıbrıs’ın dünden bugüne kadar sürecini ve bundan sonra neler yapılabileceğini anlatacağını aktardı.

Küresel Gazeteciler Konseyi Başkanı Mehmet Ali Dim, Birinci Medya Kurumu Kurucu Başkanı Ertan Birinci Birinci’ye desteği ve katkısı için teşekkür ederek Alanya’dan hatıra olarak, üzerinde ismi yazılı Alanyaspor formasını Ertan Birinci’ye hediye etti.

Birinci Medya Kurumu Kurucu Başkanı Ertan Birinci Birinci de, Mehmet Ali Dim’e ziyaretinden dolayı teşekkür ederek, düzenlenecek organizasyonun ülke tanıtımı ve medyanın gelişimine koyacağı katkıya değindi.

Mehmet Ali Dim’e hediyesi için de teşekkür eden Ertan Birinci, Türkiye’nin 100’üncü yılına özel hazırlanan formanın değerli bir hatıra olduğunu belirtti.