Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş, vefatının 14’üncü yılında başkent Lefkoşa’da anıt mezarında düzenlenen törenle anıldı.

Anma törenine, Rauf Raif Denktaş’ın ailesi, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Başbakan Ünal Üstel, Yüksek Mahkeme Başkanı Bertan Özerdağ, 2’nci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, 5’inci Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, KTBK Komutanı Korgeneral Sebahattin Kılınç, GKK Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, diğer bazı bakanlar, milletvekilleri, Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Avrupa Birliği Uyum Komisyonu heyeti, sivil toplum örgüt temsilcileri ile öğrenci ve vatandaşlar katıldı.

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve Denktaş’ın ailesinin anıta çelenk sunmasıyla başlayan törende, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekilerek yarıya indirildi.

Ardından, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman anıt özel defterini imzaladı ve konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, anıt özel defterini imzalamasının ardından yaptığı konuşmada, Denktaş’ın yalnızca bir devlet adamı değil, Kıbrıs Türk halkının direncinin ve adanmışlığının simgesi olduğunu vurguladı.

Erhürman, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın son derece zeki, çalışkan ve üretken bir lider olduğunu belirterek, düşüncelerine ve inançlarına sıkı sıkıya bağlı, onlar için en ağır bedelleri ödemeyi göze alabilecek cesarette, liderlik vasıfları her türlü tartışmanın ötesinde olan çok iyi bir hukukçu olduğunu söyledi.

“Onu tanıyanlar bilir, ısrarcıydı. Ama bu kişisel bir inat değil, halkının haklılığına duyduğu sarsılmaz inancın sonucuydu.” diyen Erhürman, Denktaş’ın karşısındakini yormaktan da yorulmaktan da çekinmediğini, yorgunluğun hak arayışının bedellerinden biri olduğunu bildiğini kaydetti.

Erhürman, Denktaş’ın Kıbrıs Türk halkının yaşadıklarını ezbere bilen, hangi köyün ne zaman boşaldığını, hangi ailenin hangi acıyı yaşadığını hafızasında ve yüreğinde taşıyan bir lider olduğunu belirterek, bu nedenle konuşurken sesinin bazen sertleştiğini, bazen kırıldığını; anlattıklarının bir metnin satırları değil, yaşanmış hayatlar olduğunu vurguladı.

Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinin Denktaş için soyut bir tarih anlatısı olmadığını ifade eden Erhürman, “Bu mücadele yok sayılmaya karşı ayağa kalkmaktı. Güvensizliğe karşı tutunmaktı.” ifadelerini kullandı.

Denktaş’ın bu mücadelenin içinde büyüdüğünü, yükünü ve sorumluluğunu taşıdığını belirten Erhürman, Denktaş’ın hiçbir zaman kolayı seçmediğini, hayatı boyunca lider olmanın yükümlülüğünü ve sorumluluğunu sırtında taşımaktan çekinmediğini kaydetti.

Zaman zaman görüş ve yol ayrılıkları yaşanmış olsa da Denktaş’ın halkının sevgisini ve saygısını hiçbir zaman kaybetmediğine de vurgu yapan Erhürman, bunun makamdan değil, uzun yıllar süren mücadeleden, kararlılıktan ve halkıyla kurduğu güçlü bağdan kaynaklandığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erhürman, “Anısı önünde bir kez daha saygıyla ve sevgiyle eğiliyorum. Ruhu şad olsun.” diyerek konuşmasını tamamladı.

CUMHURBAŞKANI, ANIT ÖZEL DEFTERİ İMZALANDI

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, anıt özel defterine şunları yazdı:

“Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesine ömrünü adayan, Kıbrıs Türk halkına özgüven kazandıran, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş, aramızdan ayrılışınızın 14. yılında sizi sevgi, saygı ve rahmetle anıyoruz.

Yaşamınız boyunca Kıbrıs Türk halkının onuru ve hakları için verdiğiniz kararlı mücadele, bugün de yolumuzu aydınlatmaya devam etmektedir. Halkımıza kazandırdığınız özgüven, tarihsel bir miras olarak her zaman saygıyla hatırlanacaktır.

Bu topraklarda herkesin eşit, huzur ve refah içinde yaşaması mücadelemiz kararlılıkla devam etmektedir. Bu memleketin çocuklarının insan onuruna yaraşır bir yaşam sürmesi için çalışmayı sürdüreceğiz.

Bu duygu ve düşüncelerle, aramızdan ayrılışınızın 14. yılında sizi bir kez daha saygı ve rahmetle anıyor; aziz hatıranız önünde minnetle eğiliyoruz.”

Denktaş'ın anıt mezarındaki törenin ardından Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi'ndeki törene geçildi.