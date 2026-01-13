Lefkoşa'da Uluhan Oto Galeri'de meydana gelen “kurşunlama” olayında 16 yaşındaki genç saldırganla tabanca ve motosiklet kaskını temin etmekle suçlanan zanlı Ferdi Yıldırım'ın tutukluluk süresi 3 gün daha uzatıldı.

Hatırlanacağı üzere, 6 Ocak tarihinde, saat 10.21'de Uluhan Oto Galeri'nin kurşunlanması olayının ardından “Taammüden Adam Öldürmeye Teşebbüs”, “Ağır Yaralama”, “Yaralama”, “Kanunsuz Ateşli Silah Tasarrufu”, “Kanunsuz Patlayıcı Madde Tasarrufu”, “Meskûn Mahalde Ateş Açma” ve “Kasti Hasar” suçlarından tutuklanan 16 yaşındaki zanlı A.K. ile kendisini azmettirdiği iddia edilen zanlı Burak Akdağ'ın ardından zanlı Ferdi Yıldırım yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Bir önceki duruşmada tutuklanan Emin Yıldırım ile Aydın Yıldırım'ın ise olayla bağlantılı olmadığı tespit edilerek mahmeye çıkarılmadan serbest bırakıldı.

Yargıç Şevket Gazi'nin huzurunda görüşülen davada İddia Makamı adına Savcı Behrat Mavioğlu ile savunma avukatı Buğra Altan da hazır bulundu.

Lefkoşa Adli Şube’de görevli Polis Memuru Emrah Turgal, olayla ilgili olguları yeniden anlattı.

16 YAŞINDAKİ GENCE TABANCAYI TESLİM EDEN ARAÇ, ZANLININ TASARRUFUNDA

Mahkemede yeminli şahadet veren Turgal, 6 Ocak 2026 tarihinde Uluhan Oto Galeri önünde 5 el ateş eden 16 yaşındaki genç saldırganın, oto galeri çalışanları Eyüp Bilgi ile Hidayet Duran'ın yaralanmasına neden olduğunu söyledi.

Emrah Turgal, soruşturma kapsamında incelenen kamera görüntülerinde, 16 yaşındaki genç saldırgana tabanca ve motosiklet kaskını teslim eden aracın, zanlı Ferdi Yıldırım'ın tasarrufunda olduğunun tespit edildiğine dikkat çekti.

Zanlının mahkemeden alınan derdest emri gereği tutuklandığını belirten Turgal, zanlının ev ve iş yerlerinde arama yapılarak birçok materyalin emare alındığını kaydetti.

Zanlı Ferdi Yıldırım’ın polise “itiraf içerikli” gönüllü ifade verdiğini söyleyen Turgal, meseleyle ilgili soruşturmanın devam ettiğine dikkat çekti.

3 GÜN DAHA TUTUKLU KALACAK

Zanlının 12 Ocak'ta polise bir kez daha gönüllü ifade verdiğini anlatan Turgal, alınması gereken ifadeler ile incelenmesi gereken kamera kayıtlarının olduğunu, ayrıca aranan kişilerin de bulunduğunu belieterek 3 gün daha tutukluluk emri talep etti.

Zanlının avukatı Buğra Altan, müvekkilinin polise verdiği gönüllü ifadede aracından tabancayı teslim ettiğine yönelik bir bulgunun olup olmadığını sordu. Polis, ilk nazarda söz konusu aracın güzergahının belirlendiğini söyledi.

Savcı Behrat Mavioğlu, meselenin çok ciddi olduğuna dikkat çekerek soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için zanlının 3 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç Şevket Gazi, talebi uygun bularak istenilen süreyi verdi.